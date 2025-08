Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Douwe Bob eist in kort geding rectificatie tweet Yeşilgöz: hoe groot is de kans dat hij zijn gelijk haalt?

Douwe Bob heeft een kort geding aangespannen tegen VVD-leider Dilan Yeşilgöz. De zanger eist dat de politica een tweet verwijdert, waarin zij hem beschuldigt van Jodenhaat, en eist een rectificatie. Het is nog niet bekend wanneer het kort geding wordt behandeld.

Eind juni besloot de zanger niet op te treden bij een Joods voetbalevenement voor kinderen in Amsterdam waar hij naar eigen zeggen werd geconfronteerd met zionistische uitingen. „Dit zou een kinderfeestje zijn, geen politiek evenement. Daarom ben ik weggegaan”, vertelde hij bij talkshow Renze.

Doodsbedreigingen

Die actie had gevolgen. Douwe Bob zegt met de dood te zijn bedreigd, nadat Yeşilgöz een bericht op X plaatste over de situatie. „Tachtig jaar na ‘Dit nooit weer’ gebeurt het weer. Dagelijks. In Amsterdam. Kinderen wordt een optreden geweigerd om wie ze zijn: Joods. Het zal het nieuws niet eens halen. Zó gewoon is Jodenhaat geworden. Pure haat, in het volle zicht.” Luidde haar bericht. Volgens de zanger was de beschuldiging van Yeşilgöz „ongegrond en excessief” en zette deze aan tot publieke afkeer.

Yeşilgöz liet weten graag een kop koffie te drinken met Douwe Bob, zodat ze elkaar in de ogen kunnen kijken en delen waar de pijn zit. Maar daar had Douwe Bob geen trek in. Hij wilde excuses, geen koffie.

‘Absurd dat de rechter hieraan te pas moet komen’

Die excuses bleven uit. In een persbericht laten de advocaten weten dat Yeşilgöz ondanks „herhaalde verzoeken” blijft weigeren de tweet in te trekken. „Douwe Bob ziet zich daarom nu genoodzaakt haar via de rechter te dwingen.” Ook melden zij dat de artiest begin juli in stilte aangifte heeft gedaan tegen Yeşilgöz wegens smaad, laster en belediging. De VVD-fractie was niet direct bereikbaar voor een reactie.

„Het is natuurlijk absurd dat de rechter hieraan te pas moet komen”, zegt het management van Douwe Bob. „Dat Yeşilgöz als vooraanstaand politica zo achter haar foute tweet blijft staan is onbehoorlijk en onbegrijpelijk. Laat dit vooral niet normaal worden.”

Hoe werkt die beschuldiging van Douwe Bob?

Wie vindt dat er onjuiste of beschadigende informatie over hem of haar is gepubliceerd, kan in Nederland een rectificatie eisen. Dat is een officiële correctie, vaak in de vorm van een nieuwe publicatie waarin het eerdere bericht wordt hersteld of genuanceerd.

Een rectificatie kun je vragen aan het medium zelf, vaak journalistieke platformen, maar als zij weigeren, kun je via de rechter afdwingen dat die alsnog wordt geplaatst. De rechter weegt daarbij het recht op vrije meningsuiting af tegen het recht op eer en goede naam. Belangrijk is dat de oorspronkelijke publicatie aantoonbaar onjuist is, of onnodig schadelijk zonder voldoende onderbouwing.

Hoe werkt zo’n rectificatie op sociale media?

Ook op sociale media, zoals X, kun je verplicht worden tot een rectificatie of verwijdering van een bericht. Als een tweet aantoonbaar onwaar is en schade veroorzaakt, kan de rechter bepalen dat deze verwijderd moet worden of dat er een rectificatie moet volgen.

In sommige zaken is een gebruiker zelfs verplicht om een nieuwe tweet te plaatsen waarin duidelijk wordt rechtgezet wat er eerder verkeerd is gezegd. Zo verplichtte een rechter Yvonne Coldeweijer tot een rectificatie nadat ze Samantha Steenwijk online beschuldigde van het gebruiken van dieetpillen.

Wat valt er onder smaad, laster en belediging?

Douwe Bob deed dus aangifte tegen Dilan Yeşilgöz wegens smaad, laster en belediging. Bij smaad wordt iemands goede naam geschaad door een negatieve beschuldiging die (deels) waar kan zijn, terwijl bij laster bewust een leugen wordt verspreid. Belediging gaat meer over kwetsende of denigrerende uitspraken zonder feitelijke beschuldiging.

In alle gevallen geldt: als de uitlating onnodig schadelijk is, kan iemand aangifte doen of een civiele zaak starten, bijvoorbeeld om een rectificatie of schadevergoeding af te dwingen. In dit geval gaat het dus om een kort geding: een spoedprocedure bij de rechter waarbij een voorlopige uitspraak wordt gevraagd in een civiele zaak. Dit gebeurt wanneer er een spoedeisend belang is, en de partijen niet kunnen wachten op de uitspraak in een gewone procedure.

De rechter weegt ook in dit geval de vrijheid van meningsuiting af tegen de schade voor de betrokkene, en dit is dan ook degene die de gevolgen zal bepalen in het geval van Douwe Bob en Dilan Yeşilgöz.

