Docu over Het Complot van Bodegraven: ‘Ik had een pedofiele huisarts en er waren kindermoordenaars’

Ken je het nog, dat complot van Bodegraven over een reeks aan misbruikte en vermoorde kindertjes? Af en toe duikt het de kop weer op. Vanaf vandaag gebeurt dat op tv zeker met een vierdelige documentairereeks. Gaat dat zien, willen we je als Metro meegeven.

Tenzij je goedgelovig bent en in elk complotfuik zwemt dat je tegenkomt, dan kun je Het Complot beter maar niet kijken. Hoewel, dan ben je er vermoedelijk al lang ingezwommen. Metro zag de eerste aflevering van de EO-serie alvast voor televisierubriek Blik op de Buis. Verwacht van deze ‘recensiekijker’ eens niet zo’n genuanceerd verhaal. Het Complot van Bodegraven is namelijk van alles, behalve iets wat werkelijk gebeurd is (tja, nou ja, dat heb je wel vaker – of altijd – met complotten).

Wat ‘gebeurde’ er in Bodegraven?

Het Complot van Bodegraven, een dorp net boven Gouda, is de wereld in geslingerd door Joost Knevel. Hem noemen is niet lullig: die naam is algemeen bekend en dat heeft hij vooral aan zichzelf te danken. In de jaren ’80 zou hij zijn misbruikt door zijn huisarts, de directrice van een kinderdagverblijf en een onbekende man, ‘De Rooie’. Knevel blijft de afgelopen jaren maar melden dat er meerdere kinderen seksueel misbruikt, gemarteld en gedood zijn. Zelf is hij het enige slachtoffer van ‘satanisch ritueel misbruik’ (SRM) dat het verhaal nog kan navertellen. Oh ja, dat misbruik gebeurde door ‘de elite’ (wie zijn dat toch in hemelsnaam, die elite die van beroepswappen altijd overal de schuld van krijgen?, die hebben inmiddels nogal wat op hun kerfstok’). Ze dronken daarbij ook heel toepasselijk babybloed.

Gek hè, dat één persoon het complot kan navertellen

Natuurlijk is Joost Knevel de enige die het complot van Bodegraven kan navertellen. Er zijn namelijk nooit andere kinderen en stukjes gesneden en vermoord. Niemand in het dorp die ook maar iéts door had. Niemand die ook maar een vermist kind heeft opgegeven. Er is precies 0 procent bewijs voor Het Complot aangeleverd. En toch, stelt Knevel, is het waar. In een van zijn eigen video’s: „Mijn pedofiele huisarts bracht me naar verschrikkelijke horrorlocaties, met de ergste kindermisbruikers die er op deze wereld rondlopen.” En: „Dit is de grootste doofpot van Nederland.”

Da’s zeg maar andere taal voor: „Ik heb geen bewijs, dus ik noem het maar doofpot.” Bijna grappig hierbij is dat complotdenkers (volgens anderen, dat moet ik toegeven) de vier EO-uitzendingen probeerden tegen te houden. Grappig omdat zij juist altijd voorstaan ‘dat iedereen alles mag zeggen’, maar ‘dat hun verhalen nooit gehoord mogen worden’. Dit was je kans, denk ik dan…

Woede onder inwoners Bodegraven

Hoe dan ook, elk weldenkend mens denkt bij dit Complot van Bodegraven: niet helemaal goed bij zijn of haar postzegel, GGD-materiaal. En toch, iemand flikkert weer eens zo’n complot de online wereld in en er zijn altijd weer mensen die er in mee gaan. Zoek maar eens op de naar Brazilië gevluchte Micha Kat, ook in de eerste aflevering van deze documentaire te zien. Die kondigt in filmpjes bijna dagelijks ‘het definitieve bewijs van het allergrootste schandaal ooit’ aan (mijn vrije interpretatie) en komt vervolgens nooit met iets.

In Bodegraven werd dat in de corona-periode van kwaad tot erger. Mede-wappers gingen bloemen neerleggen voor de kinderen die satanisch zouden zijn misbruikt. Resultaat: de inwoners van het dorp werden woedend. „Laat onze doden met rust.” De gemeente Bodegraven-Reeuwijk spande in de zomer van 2021 een kort geding aan. De uitkomst: de complotdenkers moest onmiddellijk kappen wegens nog geen flintertje bewijs.

Dat ging er bij de satanisch misbruik-gelovigen natuurlijk niet in. Wapper de wap, verrássing wat er klonk: „Doofpoooooooot!!!!”

Toch aandacht aan complot besteden

Kun je als tv zijnde het onderwerp dan beter laten liggen? Nou nee. Het is juist interessant om te zien hoe een complotsituatie kan escaleren. Dat er zelfs een dode kinderen-lijst ontstond. Maar ook hoe de geschiedenis zich herhaalt. Zo’n satanisch misbruik-complot bestond natuurlijk allang en vindt zijn oorsprong ergens in Amerika. Nadat daar de samenleving tijdelijk was ontwricht, vond nu iemand – Knevel – het tijd om Bodegraven op z’n kop te zetten.

Documaker Joost Engelberts moest nog flink z’n best doen om mensen aan het praten te krijgen. Wie de aflevering van vanavond gaat kijken, ziet dat de burgemeester van een paar jaar geleden, Christiaan van der Kamp, zo moedig is om na lange twijfel („er zal opnieuw beroering onder inwoners van Bodegraven zijn”) voor de camera plaats te nemen. Van der Kamp neemt geen blad voor de mond. Joost Knevel kende hij al veel langer, rond diens persoon was altijd gedoe. Drugsgebruik, overlast en ook had de complotman een broodjeszaak waar hij, zo bleek, cannabis verkocht in plaats van krentenbollen en halfjes wit en bruin. De burgemeester heeft de eerder genoemde dodenlijst laten natrekken. Alle genoemde namen lagen namelijk – helaas voor de nabestaanden – op het kerkhof. De doodsoorzaken van allemaal werden bekend: natuurlijke dood, ongeluk, dat soort dingen. Niemand was in stukjes gesneden.

Het Complot zal ongetwijfeld vier maal drie kwartier interessant zijn. Joost Engelberts heeft het uiteindelijk voor elkaar gekregen een zeer uitgebreid document te maken. De hoop van deze kijker: rust voor de inwoners van Bodegraven, nu voor altijd.

Aantal blikken uit 5: 4

Het Complot is vanaf vanavond (25 augustus) vier maandagen om 22.20 uur te zien bij de EO op NPO 2. Alle vier de afleveringen kun je nu al streamen via NPO Start.

