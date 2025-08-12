Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geen nieuwe leden voor Amsterdams dispuut Thalia vanwege veiligheid

Het Amsterdamse dispuut Thalia, onderdeel van het Amsterdams Studenten Corps (ASC), mag dit jaar geen nieuwe leden werven. Volgens het bestuur van ASC en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (AVSV) kan de veiligheid van nieuwe leden niet worden gegarandeerd.

In een mail aan alle leden, in handen van Het Parool, schrijft het bestuur dat er „structureel sprake is van ernstig wangedrag in en rondom het dispuutshuis van Thalia”. Het zou gaan om incidenten tussen leden onderling, richting andere verenigingsleden, en zelfs naar de omgeving van het dispuut. Tegen aspirant-leden is volgens het bestuur geen wangedrag geconstateerd, maar men wil voorkomen dat nieuwkomers in een onveilige situatie belanden.

Dispuut heeft lang verleden van problemen

Thalia, opgericht in 1913 en gevestigd aan de Vondelstraat, kampt al jaren met een slechte reputatie. In de bestuursmail wordt gesproken over een lange geschiedenis van wangedrag en wantoestanden en te weinig verbetering in de afgelopen jaren.



Niet alleen Thalia ligt onder vuur: ook studentenvereniging LANX en roeivereniging Nereus blijven komend collegejaar uitgesloten van bestuursbeurzen en promotie op campussen van de UvA, VU en HvA. Er wordt pas aan opheffing gedacht als er duidelijke vooruitgang is op het gebied van cultuurverandering en naleving van gedragscodes.

Ingetrokken beurzen

De beurzen voor het corps werden in 2021 ingetrokken na herhaald wangedrag en veiligheidsproblemen. In 2023 kwam ASC/AVSV opnieuw in opspraak door grove uitspraken tijdens een herendiner, waarbij vrouwen werden uitgescholden en seksueel bedreigd. LANX haalde het nieuws met vernederende opdrachten tijdens de ontgroening, zoals het ‘regelen van een vluchteling’.

Roeivereniging Nereus verloor haar beurs nadat zij tweemaal in korte tijd de gedragscode schond. Een waarschuwing in maart 2024 na een incident waarbij een deelnemer onwel werd, had geen effect: enkele maanden later vielen zo’n dertig leden het clubhuis van de Leidse roeivereniging Njord binnen, waar zij leden mishandelden en schade aanrichtten.

Het is op zijn vroegst in het voorjaar van 2026 mogelijk dat de sancties worden herzien, maar alleen als universiteiten vinden dat de verenigingen daadwerkelijk hun cultuur hebben verbeterd.

