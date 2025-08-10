Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De zomer is weer even terug: tropische hitte op komst

Nederland kan zich opmaken voor een terugkeer van de zomer en daarmee een warme week. Vandaag wordt het al zomers met temperaturen boven de 25 graden.

Vanuit het zuiden stroomt de komende dagen nog warmere lucht binnen.

Het lijkt weer zomer

Net als zaterdag is het zuiden en zuidoosten vandaag het warmst, met maxima van 25 tot 27 graden. In het noorden en midden blijft het iets koeler door een matige noordwestenwind, maar met 20 tot 24 graden is het daar ook aangenaam. De zon schijnt volop en het blijft droog.

Vanaf morgen loopt de temperatuur verder op. In bijna heel het land wordt het 25 tot 28 graden, alleen op de Wadden blijft het iets frisser. In het zuiden stijgt het kwik naar 28 tot 30 graden. De lucht is helder en de wind waait zwak uit het oosten.



Tropische hitte

Dinsdag bereikt de tropische warmte vrijwel overal het land, behalve in delen van Friesland, Groningen en Noord-Holland. Daar blijft het steken op 26 tot 29 graden. In het zuidoosten kan het kwik oplopen tot 33 of zelfs 34 graden. Daar voelt het dan écht als zomer.

Woensdag blijft het op veel plaatsen tropisch. In het westen zorgt een matige westenwind voor 26 tot 28 graden, verder landinwaarts blijft het 30 tot 33 graden. Zon en sluierwolken wisselen elkaar af.

Warm voor de tijd van het jaar

Ook later in de week blijft het zeer warm voor de tijd van het jaar. Landinwaarts is de kans op 30 graden groot, elders blijft het zomers met minimaal 25 graden. Vanaf donderdag neemt de kans op onweersbuien toe, maar waar en wanneer die vallen, is nog onzeker.

