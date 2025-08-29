Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Datalek bevolkingsonderzoek blijkt nóg groter te zijn: wat betekent dit voor de betrouwbaarheid van de uitslag?

Het datalek bij het laboratorium dat in opdracht van Bevolkingsonderzoek Nederland onderzoek deed naar baarmoederhalskanker, blijkt nog veel groter te zijn dan gedacht. Het aantal gedupeerden is inmiddels naar 715.000 gestegen, zo laat de instantie vandaag weten. Maar wat betekent dit nu voor jouw uitslag? Is deze nog wel betrouwbaar?

Eerder deze maand werd bekendgemaakt dat de gegevens van 485.000 vrouwen gestolen zijn. Deze week laat het laboratorium in kwestie, Clinical Diagnostics, weten dat er nog eens 230.000 mensen zijn bijgekomen. Het aantal bevestigde gedupeerden stijgt daarmee naar 715.000. In de gehackte systemen van het lab staan de gegevens van ruim 941.000 deelnemers die sinds 2017 hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek. Het is niet uit te sluiten dat de gegevens van al deze vrouwen gestolen zijn.

Wat is er precies gestolen bij het datalek?

Onder andere testuitslagen, burgerservicenummers en adressen zouden zijn buitgemaakt door de hackers. Hoewel Bevolkingsonderzoek Nederland geen e-mailadressen en telefoonnummers deelde, deden andere zorgverleners die samenwerkten met het laboratorium dat mogelijk wel. De kans is dan ook aanwezig dat ook die gegevens zijn gelekt. Alle 941.000 vrouwen krijgen halverwege volgende maand een brief met meer informatie, ook de vrouwen die eerder al een brief hebben ontvangen. In de brief zal meer informatie staan over welke gegevens precies zijn gedeeld met het laboratorium en die dus waarschijnlijk ook zijn gestolen.

Wie zitten er achter de hack?

De relatief nieuwe hackersgroep Nova zit achter het grote datalek. De hackers zijn waarschijnlijk afkomstig uit Rusland en vallen regelmatig bedrijven en organisaties aan om geld te verdienen. Ze stelen zoveel mogelijk data en zetten daarna het bedrijfsnetwerk op slot. Als de gehackte bedrijven geen groot geldbedrag betalen, wordt het slot er ook niet vanaf gehaald en wordt de gehackte data gepubliceerd. Dat is nu ook gebeurd. De groep wilde 1,1 miljoen euro van Clinical Logistics ontvangen, maar kwam daar later op terug. Inmiddels zeggen ze alle data te hebben verwijderd, maar dit kan niet worden gecontroleerd.

Wat kan er gebeuren met je persoonlijke gegevens?

Wanneer persoonlijke gegevens op het dark web belanden, kunnen criminelen ermee aan de haal gaan. Zij kunnen de gegevens gebruiken voor oplichting. Zo kunnen ze een mail versturen die afkomstig lijkt te zijn van een (bekend) bedrijf, waarin je persoonlijke gegevens staan. Hierdoor lijkt de mail betrouwbaar, maar dat is het niet. Er wordt vaak gevraagd om een geldbedrag over te maken of op een link te klikken. Als je dit doet kun je opgelicht worden.

Wat betekent het datalek voor de betrouwbaarheid van je uitslag?

Vrouwen die een uitstrijkje hebben gehad, maken zich logischerwijs zorgen om de betrouwbaarheid van de uitslag. In de persoonsgegevens die zijn gehackt staan namelijk ook testuitslagen. Bevolkingsonderzoek Nederland benadrukt echter met klem dat het datalek geen enkele invloed heeft op de uitslagen die de deelnemers aan het bevolkingsonderzoek al hebben ontvangen of nog zullen ontvangen. Dit betekent dat vrouwen die het onderzoek al hebben laten doen, dit niet opnieuw hoeven te doen.

Metro sprak vorige week met een van de slachtoffers van het datalek, Martine. Zij zei: „Ik dacht eerst dat ik de dans ontsprongen was, maar toen die brief kwam, kreeg ik dubbele buikpijn.”

