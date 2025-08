Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Minstens zeven Nederlanders doelwit van moordopdrachten via dark web

Minstens zeven Nederlanders zijn de afgelopen jaren doelwit geweest van huurmoordplannen die via het dark web werden besteld. Dat blijkt uit gehackte gegevens die in handen zijn van RTL Nieuws. De opdrachten werden tussen 2016 en 2022 geplaatst op een anonieme website waar gebruikers tegen betaling in bitcoin een moord kunnen laten uitvoeren.

Wat op een lugubere marktplaats lijkt voor huurmoordenaars, blijkt in werkelijkheid een slinkse oplichtingspraktijk. De moorden werden namelijk niet uitgevoerd. Toch zijn de gevolgen allerminst onschuldig: in vier gevallen is daadwerkelijk geld overgemaakt, en de moordopdrachten zijn griezelig gedetailleerd beschreven.

Gewone mensen zijn doelwit

De beoogde slachtoffers zijn geen bekende criminelen of publieke figuren. Integendeel: het gaat om mensen met een doorsnee leven. Een basisschoollerares, een verpleegkundige en een gemeenteambtenaar worden onder andere genoemd als doelwit. Ze leiden over het algemeen een rustig bestaan, tot iemand besloot hen te laten vermoorden.

In totaal zijn er veertien Nederlandse moordopdrachten ontdekt in de gelekte data. Daarvan zijn er zeven erg concreet omschreven en zijn instructies tot in detail uitgewerkt: van welk moment het slachtoffer alleen thuis is tot hoe het eruit moet zien als een ongeluk. Ook werden foto’s en adressen meegestuurd met de aanvragen op het dark web.

Angstaanjagende verzoeken

Sommige berichten uit de chatgesprekken zijn ronduit wreed. In één geval wordt gevraagd een huis in brand te steken, terwijl de opdrachtgever weet dat de moeder van het doelwit, een 70-jarige vrouw, ook in het huis woont. Dat interesseerde de opdrachtgever niet: „Ik wil dat je hem levend verbrandt. Het enige wat ik wil is dat hij dood gaat, wat er gebeurt met de moeder maakt me niet uit.” Een andere opdrachtgever schreef: „Ik wil niet dat het kind erbij is als ze wordt doodgeschoten. Het kind en de man zijn ’s avonds vaak anderhalf uur weg.”

De website waar de opdrachten werden geplaatst, is nog steeds online. Hoewel er voor zover bekend nooit daadwerkelijk een huurmoord is gepleegd via deze site, en de opdrachtgevers waarschijnlijk zijn opgelicht voor de mensen achter de website, maken de concrete aanvragen en betalingen het tot een serieus strafbaar feit. De politie benadrukt dat ook het aanzetten tot moord strafbaar is, ongeacht of het wordt uitgevoerd.

Zo veel geld kostte de ‘huurmoord’ de opdrachtgevers

In de vier Nederlandse gevallen waar daadwerkelijk geld werd overgemaakt, betaalden opdrachtgevers tussen de 1000 en bijna 10.000 euro aan bitcoin voor het laten uitvoeren van de moord, maar de prijzen op de websites lopen in veel gevallen nog hoger op. Zo vragen de vermeende huurmoordenaars tussen de 9000 en 20.000 euro voor een in scène gezette overval met dodelijke afloop, tussen de 30.000 en 150.000 euro voor een ontvoering, en tussen de 20.000 en 160.000 euro voor een moord gepleegd door een ex-militair.

Eén verdachte opgepakt

Van de zeven concrete Nederlandse gevallen is er tot nu toe één verdachte opgepakt en veroordeeld. De Hagenaar Imran M. kreeg in 2021 acht jaar celstraf omdat hij twee keer een moord op zijn ex-vrouw had besteld waar hij 4000 euro voor bood. Hij betaalde de helft vooruit, stuurde foto’s, informatie over haar werkplek, en bood een bonus van 500 euro als de klus snel werd geklaard. Zijn ex-vrouw en kinderen moesten maandenlang onderduiken.

De andere zes zaken kwamen bij de politie terecht nadat RTL Nieuws de data deelde met de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies van de politie. Een ethische hacker uit Londen, Chris Monteiro, wist de site te kraken en verzamelde jarenlang gegevens over honderden moordopdrachten wereldwijd. RTL Nieuws kreeg toegang tot de Nederlandse dossiers en besloot de informatie bij hoge uitzondering en vanuit een veiligheidsoogpunt te delen met de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies van de Nederlandse politie.

Politie op zoek naar daders en slachtoffers

Volgens de politie zijn een aantal van de beoogde slachtoffers inmiddels geïnformeerd, maar krijgen ze geen extra beveiliging. Wel worden ze geadviseerd om alert te zijn op hun omgeving en bij elke vorm van dreiging gelijk de politie te bellen. Tegelijkertijd loopt het onderzoek naar de identiteit van de opdrachtgevers. Dat is lastig, omdat betalingen via cryptovaluta moeilijk te traceren zijn.

De politie doet er alles aan om via de betaalde bitcoins achter de verdachten te komen. „Maar dat is soms best ingewikkeld en kost tijd”, zegt Thomas Aling van de politie tegen RTL Nieuws. „We nemen de zaken hoog op want het geven van zo’n opdracht is strafbaar. We hopen de komende tijd verdachten te kunnen aanhouden die opdracht hebben gegeven om iemand uit de weg te ruimen.”

Huurmoord-sites op dark web vaak nep

De site waar de moorden besteld werden, heeft in de loop der jaren verschillende namen gehad, zoals Besa Maffia en Camorra Hitmen. De makers van de site hebben naar schatting meer dan een miljoen euro verdiend aan de goedgelovigheid van klanten die een moord wilden laten uitvoeren. Ironisch genoeg zijn deze opdrachtgevers zelf slachtoffer geworden van oplichters, maar zijn ze tegelijkertijd ook dader van een misdrijf.

Hoewel de meeste huurmoordsites op het dark web nep zijn, toont dit onderzoek aan dat ze allerminst ongevaarlijk zijn. Niet voor niets zijn in andere landen al tientallen mensen veroordeeld op basis van soortgelijke data. Want zodra iemand serieus plannen maakt om een ander te laten vermoorden, en daar geld voor overmaakt, is de grens van fantasie ver overschreden. De intentie was echt, alleen de uitvoering bleef (vooralsnog) vaak uit.

Vorige Volgende

Reacties