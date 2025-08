Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Christelijke feestdagen voor politie afgeschaft voor dagen eigen cultuur: ‘Waarom inruilen?’

Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede pinksterdag verliezen voor de politie in de nieuwe CAO hun status als feestdag. Volgens de CAO van de Nederlandse Politiebond kunnen agenten deze dagen nu inwisselen voor andere dagen. Medewerkers van de politie krijgen zo meer de gelegenheid om uiting te geven aan hun eigen culturele achtergrond, leefstijl, geloof of levensovertuiging.

In Nieuws van de Dag werd erover gesproken.

De politievakbonden, justitieminister David van Weel en korpschef Janny Knol werden het vorige week eens over een nieuwe politie-cao. Daarin is een salarisverhoging overeengekomen van in totaal 8,5 procent. Maar ook de vrije dagen van agenten komen erin aan bod. Drie christelijke feestdagen worden niet langer meer als vaste feestdag gezien. Ze zijn inwisselbaar voor bijvoorbeeld een islamitische feestdag.

SGP vindt punt in cao maar niets

In politiek Den Haag viel dat bij de SGP, de partij van Chris Stoffer, niet goed. Zijn collega’s André Flach en Diederik van Dijk stelden vrijdag Kamervragen. „Onze samenleving kent algemeen erkende vrije dagen. Inherent aan deze dagen is natuurlijk het collectieve karakter. Bevreemdend dat politie nu op eigen houtje christelijke feestdagen loslaat als collectieve vrije dagen.”

Opiniemaker over vrije dagen politie

In Nieuws van de dag (zie de video hierboven) zei opiniemaker Nausicaa Marbe dat we met de nieuwe opzet van vrije dagen voor de politie „onze christelijke cultuur tekortdoen”. De nieuwe cao viel bij Marbe niet helemaal goed. „Ik begrijp dat ze mensen die behoefte hebben aan andere feestdagen ook wel vrij willen geven. Tegelijkertijd vraag ik me af: waarom moet het ingeruild worden? Waarom kunnen er geen extra dagen komen?”

Weet je wat? Ik wil dat jij jouw feestdagen inruilt voor mijn culturele uitspattingen.

Marbe komt zelf uit een andere cultuur in Roemenië dan de christelijke: „Ik ben nog nooit op het idee gekomen, toen ik naar Nederland kwam, om te zeggen tegen een werkgever: ‘Weet je wat? Ik wil dat jij jouw feestdagen inruilt voor mijn culturele uitspattingen of religieuze behoeftes’.” Over de christelijke feestdagen in Nederland zegt de opiniemaker: „Het is toch cultureel erfgoed, het is traditie. Je schaft toch niet iets af wat al eeuwen ingeburgerd is? Je moet iets toevoegen.”

