Bram Moszkowicz vindt rechters op boot Canal Parade slecht idee: ‘Kleeft een gevaar aan’

De Pride-week in Amsterdam was vooral één groot feest om vrijheid en diversiteit te vieren, met als hoogtepunt de Canal Parade op zaterdag. Traditioneel is die goed voor honderdduizenden blije mensen langs de grachten. En toch klonk er – ook traditioneel – wat gemopper over deelnemers op de Pride-boten. Zoals door Bram Moszkowicz.

Als er een politiedelegatie meevaart tijdens de Canal Parade, zitten mensen standaard klaar om op social media te roepen dat ze beter boeven kunnen gaan vangen. Dat gebeurde ook dit weekend weer, in een week waarin het bij de politie ook ging over christelijke vrije feestdagen inruilen voor andere dagen (om een andere cultuur te kunnen uitdragen).

Rechters in boot Canal Parade

Bram Moszkowicz ging gisteravond in Nieuws van de Dag (SBS6) echter in op een boot met rechters op de Canal Parade. De uit zijn ambt gezette voormalig strafrechtadvocaat kun je in de video hierboven zien.

Bram Moszkowicz is tegenwoordig opiniemaker op tv, dus hij spreekt zich graag uit. Zo ook over 120 rechters, raadsheren, gerechtsjuristen en andere medewerkers van de rechtbanken die meevoeren tijdens de Canal Parade. Hun boodschap luidde zaterdag: rechtspraak is er voor iedereen en staat voor fundamentele waarden als gelijkheid en non-discrimatie.

Hij of zij moet eigenlijk boven de partijen staan.

Bram Moszkowicz bespreekt ‘extreem geval’

Daar kun je niets slechts in zien, zou je zeggen. Toch heeft Bram Moszkowicz zijn bedenkingen bij rechters tijdens de Canal Parade. Op zichzelf vindt hij het prachtig dat mensen uit alle geledingen van de maatschappij „op zo’n boot gaan staan”. Maar: „Ik vind wel dat er een gevaar aan kleeft. Een rechter moet toch opletten en waarom? Hij of zij moet eigenlijk boven de partijen staan, vind ik. Je hebt bijvoorbeeld het gevaar dat een heel christelijk iemand partij wordt in een rechterlijk geding, die wat anders over homorechten denkt. En die komt dan bij zo’n rechter. Dan heeft ie alle recht en misschien een motief ook zelfs, om zo’n rechter te wraken. Zij denkwijze staat dan haaks op de denkbeelden van de man die partij in een geding is. Dit is een extreem geval, maar wel duidelijk voor de discussie.”

