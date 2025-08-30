Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Moet je arts uit Israël weren op Nederlandse universiteiten? ‘Schandalig, buigen voor activisme’

Drie universitaire ziekenhuizen in ons land verzetten zich tegen de komst van een arts uit Israël. Hij zou hier als expert zijn kennis delen over het behandelen van slachtoffers van terroristische aanslagen. Nieuws van de Dag besprak het verzet gisteravond.

De arts uit Israël wordt geweerd door het LUMC in Leiden, Amsterdam UMC (VU) en het Radboud UMC in Nijmegen. Amit Frenkel uit Israël zou deze week lezingen geven aan geïnteresseerd medici. Frenkel zou ook praten over samenwerking tussen Joodse en Arabische artsen en de behandeling van patiënten uit Gaza.

Veiligheid arts Frenkel uit Israël

Volgens het Radboud UMC, een van de ziekenhuizen, zou het gaan om de veiligheid van de arts uit Israël. Onvoorstelbaar, vindt Telegraaf-opiniemaker Wierd Duk in Nieuws van de dag. „Schandalig”, zegt Duk, die vindt dat er met twee maten wordt gemeten. „Diezelfde universiteit houdt wel een docent aan die mij bijvoorbeeld de Nederlandse Goebbels noemt. En die opruit tegen Joden en tegen Israël. Dan is deze man, die zich inzet voor gewonden, ook gewonden uit Gaza, niet welkom. Niet alleen bij dat Radboud, maar bij een aantal van dergelijke instituties in Nederland. In mijn ogen buig je dan voor activisme.”

Begrip?

Presentator Thomas van Groningen vraagt of er ergens ook geen begrip voor de het weigeren van de arts uit Israël is. „Als je een ziekenhuis bent en denkt: ‘we nodigen deze man uit’ en vervolgens wordt onze hal kort en klein geslagen. Laat maar zitten.” De discussie die dat oplevert, zie je in de video hierboven.

Reacties