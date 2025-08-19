Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Annemarie van Gaal wel klaar met recht op bezwaar: ‘Al die bezwaren blokkeren ons land’

Recht op bezwaar was gisteravond het onderwerp voor de opiniemaker van de dag in Nieuws van de Dag. De opinie kwam van Annemarie van Gaal, die wel klaar is met ‘de tsunami aan bezwaren’ die mensen kunnen indienen.

Nieuws van de Dag werd gepresenteerd door Thomas van Groningen, de nieuwe man rond de klok van zes op SBS6. Hij is het vaste gezicht nu Malou Petter en Art Rooijakkers zijn vertrokken dan wel opgestapt. Pim Sedee is de vaste invaller, mocht Van Groningen er niet zijn.

‘Recht op bezwaar blokkeert de welvaart’

De opiniemaker van de dag is sowieso gebleven, in dit geval dus Annemarie van Gaal over recht op bezwaar. Je ziet haar in de video hierboven. Onlangs pleitte zij in Nieuws van de Dag ook voor een basisinkomen van 1200 euro in plaats van een uitkering. Ook vindt Van Gaal dat asielzoekers, omdat zij zich toch maar vervelen, dienstplicht moeten vervullen.

Over recht op bezwaar zei zij gisteravond: „Het blokkeert ons land, het blokkeert de welvaart. Ik kwam erop door het echtpaar uit Weesp, dat al bijna honderd rechtszaken voert om een hele nieuwbouwwijk woningen tegen te houden. Met succes. De negatieve kant is dat een paar kikkers en padden een nieuw plekje moeten gaan zoeken. Aan de andere kant heb je nu honderden gezinnen die in de financiële problemen zitten omdat ze dubbele woonlasten hebben. Ontwikkelaars die failliet gaan, mensen die hun baan kwijtraken. Er is complete disbalans.”

‘Op zeven of acht momenten bezwaar maken’

„Het blijft maar doorgaan”, ziet Van Gaal bij het recht op bezwaar. „Ook bij het kinderopvangtoeslag-drama. Natuurlijk moeten die ouders gecompenseerd worden die gedupeerd zijn. Alleen, het duurt zo verschrikkelijk lang omdat ze in dat hele proces op zeven of acht momenten bezwaar kunnen maken.”

Thomas van Groningen haalt aan dat mensen die onterecht een bezwaar indienen, toch recht hebben op een vergoeding wanneer hun bezwaar niet op tijd wordt behandeld. Annemarie van Gaal: „Ik vind dat je dan een boete moet kríjgen.”

Van Gaal is niet helemaal tegen recht op bewaar. „In ieder beschaafd en democratisch land moet je kunnen demonstreren. Je moet je stem kunnen laten horen, dus je moet ook bezwaar kunnen maken. Maar laten we het niet zeven of acht keer in een hele procedure doen, maar maximaal twee of drie keer.”

