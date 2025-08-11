Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Cafés, musea en bioscopen: zo ‘ver’ moeten Nederlanders reizen voor vermaak

Woon je redelijk dicht bij een café, museum of pretpark? Dat is waarschijnlijk geen toeval. Er is recent onderzoek gedaan naar hoe toegankelijk en dichtbij verschillende vormen van vermaak voor Nederlanders zijn.

Onder vermaak verstaan we hierbij een breed scala; musea, cafés, bioscopen en pretparken. Het onderzoek geeft inzicht in hoe goed Nederlanders toegang hebben tot deze voorzieningen. Daarnaast is hoe het aanbod per soort vermaak kan verschillen onderzocht.

Weet je wat een dagje uit in Nederland eigenlijk kost, bijvoorbeeld De Efteling met een hele gezin?

Onderzoek naar vermaak

Inwoners van Nederland hoeven meestal niet ver te reizen voor vermaak in hun vrije tijd, bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie. Voor een museum moeten Nederlanders wel iets verder reizen: volgens cijfers van het CBS was de gemiddelde afstand over de weg tot een museum in 2023 4,2 kilometer. Binnen een straal van 5 kilometer zijn er gemiddeld ruim drie musea bereikbaar.

In steden is het aanbod het grootst: in Amsterdam zijn gemiddeld 21 musea binnen 5 kilometer te vinden. Den Haag en Leiden volgen; ook daar zijn veel musea binnen dezelfde afstand. De gemiddelde afstand tot een attractie, zoals een dierentuin of binnenspeeltuin, was iets verder dan een museum: gemiddeld – in 2024 – 5,6 kilometer.

Op de Waddeneilanden en Zeeuws-Vlaanderen is de afstand tot een attractie het grootst. Wel kunnen mensen die bij de grens met Duitsland en België wonen, vaak ook daar attracties bezoeken, stelt het CBS.

Bioscopen in de buurt

Opvallend is dat bioscopen redelijk goed bereikbaar zijn, maar zeker niet altijd in de eigen gemeente. Dat is wel het geval als je in de stad woont. In 2024 kunnen Amsterdammers de meeste bioscopen binnen een straal van 5 kilometer over de weg bereiken. Dat zijn er zo’n zes in totaal.

Ook in Utrecht (vijf bioscopen) en Den Haag (vier bioscopen) hebben filmliefhebbers relatief veel keuze. Gemiddeld is er in Nederland een bioscoop binnen 5 kilometer te vinden.

Pretparken

De gemiddelde afstand tot een attractie, zoals een pretpark, dierentuin of binnenspeeltuin, was in 2024 5,6 kilometer. In de gemeenten Vlaardingen, Hattem en Goirle is deze afstand met 1,7 kilometer het kleinst. Bewoners van de Waddeneilanden en Zeeuws-Vlaanderen moeten doorgaans de grootste afstanden afleggen om een Nederlandse attractie te bereiken. Voor mensen in de grensstreken kan het echter voorkomen dat attracties in België of Duitsland dichterbij zijn.

Gemiddeld liggen er in heel Nederland drie attracties binnen een straal van 10 kilometer. Inwoners van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben met gemiddeld elf attracties binnen tien kilometer het grootste aanbod.

Hoever zijn cafés?

In 2024 was de gemiddelde afstand tot een café 1,5 kilometer. Gemiddeld zijn binnen 1 kilometer bijna drie cafés bereikbaar. Inwoners van Den Haag en Amsterdam hebben de meeste keuze, met gemiddeld tien cafés binnen een straal van 1 kilometer. Ook in Rotterdam kunnen liefhebbers van een drankje goed terecht: daar zijn er ruim zeven cafés binnen die afstand.

Cafetaria’s, zoals snackbars, lunchrooms en ijssalons, zijn vrijwel overal goed bereikbaar. In 2024 lag de gemiddelde afstand tot zo’n eetgelegenheid op 800 meter. Vooral in Limburg, Noord-Brabant en de vier grootste steden is vrijwel overal een snackbar of vergelijkbare zaak binnen een kilometer te vinden. Ook op de meeste Waddeneilanden is een ijsje of frietje binnen handbereik. In Noord-Nederland en de Noordoostpolder liggen de afstanden tot een cafetaria iets verder.

Reacties