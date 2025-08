Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Acceptatie lhbti+ daalt opnieuw: ‘Mensen zeggen sneller wat ze echt vinden’

De acceptatie van lhbti+’ers in Nederland staat onder druk. Nog maar 43 procent van de mensen uit de gemeenschap vindt dat het goed gaat met hoe zij worden geaccepteerd. Vijf jaar geleden lag dat cijfer nog op 62 procent.

De dalende lijn zet daarmee stevig door, blijkt uit het jaarlijkse Pride-onderzoek van EenVandaag onder ruim 22.000 mensen, waaronder 2.400 lhbti+’ers.

Meer haat, minder terughoudendheid

Opvallend is dat de negatieve houding richting de lhbti+-gemeenschap steeds vaker uit de eigen kring komt. Bijna de helft (47 procent) zegt dat familieleden, vrienden of collega’s sneller onvriendelijke of denigrerende opmerkingen maken dan een paar jaar geleden.

„Mensen lijken zich minder in te houden”, schrijft een van de deelnemers aan het onderzoek. „Ze zeggen sneller wat ze echt vinden, en dat is niet altijd prettig.”

Druk van alle kanten

Naast opmerkingen uit de directe omgeving is er ook meer weerstand op straat, in de politiek en vooral online. Deelnemers noemen toenemende haat op sociale media en de opkomst van conservatieve en religieuze stemmen, zowel in de samenleving als in de politiek.

Volgens het onderzoek voelen veel lhbti+’ers zich niet gehoord of beschermd. „Rechtse en soms christelijke influencers en politici krijgen steeds meer ruimte om zich negatief uit te laten”, merkt een deelnemer op. „Dat sijpelt door in hoe mensen zich gedragen.”

Dalende trend houdt aan

Dat het gevoel van acceptatie afneemt, is geen verrassing. Al jaren daalt het vertrouwen in hoe veilig en welkom de lhbti+-gemeenschap zich voelt in Nederland. Maar het tempo waarin die daling doorgaat, is zorgwekkend. Vooral jonge mensen en mensen met een biculturele achtergrond geven aan vaker afwijzing of vijandigheid te ervaren.

