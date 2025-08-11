Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aangifte moslimorganisaties tegen Wilders na verkiezingspost op X: ‘Het is Nazibeeldtaal’

Veertien belangenorganisaties voor moslims in Nederland hebben vandaag aangifte gedaan tegen PVV-leider Geert Wilders. Dit vanwege een afbeelding die hij vorige week maandag op X plaatste. Advocaat Adem Çatbaş heeft de aangifte bevestigd.

De organisaties verwijten Wilders opruiing, groepsbelediging en aanzetten tot haat, discriminatie of geweld. Qua verwijten staan zij niet alleen. Afgelopen week stond de teller van meldingen van anderen bij Discriminatie.nl op ruim 9000.

X-bericht van Wilders

Op de afbeelding die Wilders plaatste, is een in tweeën gedeeld gezicht te zien met aan de ene kant een vriendelijk lachende blonde vrouw met onderschrift PVV en aan de andere kant een boze, gerimpelde vrouw met een hoofddoek en onderschrift PvdA.

De politicus schrijft erbij: „Aan u de keuze op 29/10″, verwijzend naar de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen.



Aan U de keuze op 29/10 pic.twitter.com/royhcInDlm — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 4, 2025

Advocaten doen aangifte

„Nazibeeldtaal”, noemen advocaten Adem Çatbaş en Haroon Raza het tegenover NRC. „Het hagelt al lange tijd islamofobie in de Nederlandse samenleving. Het tolerantieniveau van Nederlandse moslims is als gevolg daarvan ongekend hoog, maar niet onbeperkt”, schrijven de advocaten in de aangifte. Volgens de advocaten is het beeld „doelbewust ontworpen om het wij-zij-denken te versterken en de haat jegens moslims te voeden”.

Ze doen de aangifte namens de regionale moskeekoepels (K9), mensenrechtenorganisatie Muslim Rights Watch, vrouwencollectief S.P.E.A.K., meldpunt Meld Islamofobie, Federatie Islamitische Organisaties en collectief Jonge Moslims. Dat is volgens de advocaten „het leeuwendeel van de Nederlandse moslims”.

Veel kritiek

De afbeelding kon op veel kritiek rekenen. „U kunt zich ook inzetten voor een samenleving die er zo uit ziet, maar u kiest daar bewust niet voor”, reageert iemand. „Ik snap echt niet hoe mensen zo verziekt en verzuurd kunnen raken door racisme. De wereld is te kort en veel te mooi voor zoveel haat. Kies voor menselijkheid. Altijd”, voegt een ander toe.



U kunt zich ook inzetten voor een samenleving die er zo uit ziet, maar u kiest daar bewust niet voor. pic.twitter.com/FFsJ70eu4h — iWantCoinNews (@iWantCoinNews) August 5, 2025



Ik snap echt niet hoe mensen zo verziekt en verzuurd kunnen raken door racisme. De wereld is te kort en veel te mooi voor zoveel haat. Kies voor menselijkheid. Altijd. — F. Öz (@0zz_f) August 4, 2025



Dit is zoals joden in nazi-Duitsland in de jaren '30 werden afgebeeld, met een duivelse blik en een haakneus om ze te ontmenselijken. — KlaasValkman (@KValkman) August 4, 2025



Hier Geert veel beter in plaats van polariseren. Laten we met iedereen samen Nederland vooruit helpen, het is hard nodig. pic.twitter.com/Lw8DWqctLo — peter nijhuis (@nijhuis_peter) August 4, 2025



Gerapporteerd mijnheer Geert W. @Het_OM — Pieter Bas – 🇳🇱🇪🇺🇺🇦🍀 🙏🏻🔥❤️‍🔥 (@pbtempelaar) August 4, 2025



Kiezen voor een man die onze Nederlandse grondwet met de voeten treedt en onderscheid maakt op basis van geloof en ras? Die al ruim een kwart eeuw haat zaait? Nee dank je. — Grace Inge (@GraceInklaar) August 5, 2025

