9 op de 10 vrouwen voelt zich onveilig in het donker

Een overgrote meerderheid van de vrouwen in Nederland voelt zich onveilig zodra de avond valt. Uit een panelonderzoek van Hart van Nederland blijkt dat 91 procent weleens onveiligheid ervaart in de avond of nacht. Slechts 8 procent zegt zich overal veilig te voelen.

De oorzaken van dat gevoel zijn duidelijk: groepen jongeren die rondhangen (64 procent), verlaten of slecht verlichte plekken (48 procent) en onbekenden die te dichtbij komen (47 procent) worden het vaakst genoemd.

Dood van Lisa versterkt gevoel van onveiligheid bij vrouwen

De gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft het veiligheidsgevoel onder vrouwen verder aangetast. Bijna de helft (49 procent) geeft aan zich sindsdien merkbaar minder veilig te voelen op straat. Onder mannen ligt dit percentage met 26 procent een stuk lager.

Volgens eerdere cijfers van het CBS voelen vrouwen zich al jaren vaker onveilig in de openbare ruimte dan mannen. Het recente incident lijkt die kloof alleen maar groter te maken.

Wat moet er veranderen?

Het panelonderzoek laat zien welke maatregelen Nederlanders belangrijk vinden om dat gevoel van onveiligheid terug te dringen. De roep om een hardere aanpak is groot: 92 procent wil strengere straffen bij geweld en straatintimidatie. Nog meer mensen (93 procent) vinden dat herhaaldelijke overlastgevers verplicht onder toezicht of zorg geplaatst moeten worden.

Daarnaast wil 86 procent meer verlichting op fietspaden en afgelegen plekken, ook al kost dat de samenleving extra geld. Cameratoezicht uitbreiden (76 procent) en meer politie op straat (63 procent) worden eveneens breed gesteund.

Opvallend is de steun voor maatregelen die burgers zelf mondiger moeten maken. Meer dan de helft van de ondervraagden (54 procent) pleit voor gratis zelfverdedigingslessen voor vrouwen en ouderen, betaald door de overheid. Ook wil 51 procent dat pepperspray voor burgers wordt gelegaliseerd, en een kwart zou zelfs tasers beschikbaar willen stellen.

(On)veiligheid bovenaan agenda

De resultaten maken duidelijk dat de gevoelens van onveiligheid diep zitten en breed worden gedeeld. Burgers verwachten dat de overheid ingrijpt, niet alleen met zwaardere straffen, maar ook door de openbare ruimte veiliger in te richten en burgers beter weerbaar te maken.

