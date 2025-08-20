Deel dit artikel: Share App Mail Pin

54 partijen willen meedoen aan de verkiezingen, staan ze straks allemaal op je stembiljet?

54 politieke partijen willen meedoen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wat véél, zou je kunnen denken, maar dat valt eigenlijk wel mee. Staan ze straks allemaal op je stembiljet? Nieuws van de Dag ging daar gisteravond op in.

Opnieuw hebben minder partijen zich geregistreerd om mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar. Voor de vorige verkiezingen in 2023 hadden zeventig partijen zich geregistreerd, nu zijn dat er 54, meldt de Kiesraad. In 2021 waren er nog 89 namen geregistreerd.

Onder meer Vrede voor Dieren, Hart voor Vrijheid, Nieuw Links en Partij voor Morgen zijn geregistreerd. Ook de Fryske Nasjonale Partij van oud-NSC’er Aant Jelle Soepboer is geregistreerd. Op 15 september vindt de volgende stap plaats op weg naar de verkiezingen. Dan moeten de partijen hun kieslijsten en bijbehorende stukken inleveren bij de Kiesraad.

11.000 euro om mee te doen aan de verkiezingen

In Nieuws van de Dag waren politiek verslaggever Jeanneau van Beurden en opiniepeiler Maurice de Hond aanwezig om de 54 aanmeldingen voor de verkiezingen te duiden. Je ziet ze in de video hierboven. „Het wil nog niet zeggen dat die 54 straks allemaal op dat stembiljet komen”, zegt Van Beurden. Met een ‘uitvouwgebaar’: „Dan zouden we hier een hele desk nodig hebben. Er moet nog wel wat meer gebeuren. Ze moeten handtekeningen bij de gemeente aanleveren. Geld betalen, 11.000 euro. Maar goed, het zijn toch veel partijen. Die maken uiteindelijk wel kans.”

Wereld Partij Feest

Presentator Thomas van Groningen vraagt aan Maurice de Hond welke ‘van deze kleine partijen’ het bij de verkiezingen ook echt gaan redden. De Wereld Partij Feest bijvoorbeeld, van DJ Kaan? De Hond: „Het is wel interessant natuurlijk als je kijkt naar 2021, toen een recordaantal partijen erin zijn gekomen. Dat waren er zeventien, waarvan vier nieuw. JA21, Bij1, BBB en nog eentje die ik nu even vergeten ben.”

Afgelopen weekend peilde De Hond met de vraag – toen over 25 partijen – of mensen ze tijdens de verkiezingen zouden overwegen. Hij hield toen maar drie kleinere partijen over: „BVNL, 50PLUS en Bij1. Als ik het vergelijk met de vorige verkiezingen, wordt het voor deze partijen al moeilijk om die ene zetel te halen.” De Hond acht de kans dat partijen met een nu nog totaal onbekende naam in de Tweede Kamer komen „echt heel klein”.

Reacties