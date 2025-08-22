Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Verdachte zedendelict Weesperzijde ook verdacht van dood Lisa

De 22-jarige man die donderdag werd aangehouden voor een ernstig seksueel misdrijf aan de Weesperzijde in Amsterdam, wordt ook verdacht van het doden van de 17-jarige Lisa in Duivendrecht. In die zaak is volgens de politie vooralsnog geen aanwijzing van seksueel geweld tegen het slachtoffer.

De verdachte is een man zonder vaste woon- en verblijfplaats. Hij is aangehouden in een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord of doodslag op Lisa.

Vorige week werd aan de Weesperzijde in de hoofdstad rond 00.30 uur een vrouw ernstig seksueel mishandeld. Afgelopen dinsdag- op woensdagnacht werd de 17-jarige Lisa met ernstig geweld om het leven gebracht aan de Holterbergweg, een weg die van en naar Amsterdam-Zuidoost loopt, via Duivendrecht. Lisa fietste rond 03.30 uur vanaf het centrum van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar lichaam werd rond 04.15 uur gevonden aan de weg, nadat zij zelf de hulpdiensten had gebeld.

In een filmpje op sociale media laat de politie weten nog steeds op zoek te zijn naar een scooterrijder en de inzittenden van een bestelbus en een Birò die in de nacht van de dood van Lisa over de Holterbergweg reden. De mensen reden daar in die voertuigen tussen 04.10 en 04.30 uur. De politie kreeg tot dusver zo’n tweehonderd tips binnen over het geweld op Lisa.

