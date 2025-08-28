Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zomer van 2025 op drie na warmste zomer ooit gemeten: ‘Uitzonderlijk warm, droog en zonnig’

De zomer van 2025 is de op drie na warmste zomer ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur deze zomer lag op 18,5 graden in De Bilt. Volgens Weeronline was deze zomer uitzonderlijk warm, droog en zonnig.

Eerder schreef Metro al dat de eerste helft van deze zomer de op twee na warmste ooit gemeten was. De gemiddelde temperatuur lag toen op 18,6 graden. Alleen in 1976 en 2023 was het de eerste helft van de zomer warmer dan 2025.

Wat was opvallend aan het weer deze zomer?

De meest opvallende weermomenten deze zomer? „We hadden twee officiële hittegolven (één in juli en één in augustus), meerdere datum-warmterecords, een zeldzame en officiële zeer hete dag en een uitzonderlijk vroege nacht met grondvorst”, aldus het weerbureau.

De zeldzame en bijzonder hete dag was 1 juli, het werd toen 35,5 graden in De Bilt. Een dag later werd in Maastricht 39 graden gemeten. Alleen in 2019 en 2022 was het in Nederland ooit warmer dan dat. Het RIVM besloot niet voor niets twee keer een Nationaal Hitteplan in te voeren.

Het neerslagtekort liep deze zomer op. In augustus was het met slechts 36 millimeter regen vooral droog. De zon scheen daarentegen volop: deze zomer telde met 750 zonuren 94 uur meer dan normaal.

Deze eeuw is opvallend warmer dan de vorige

Het weerbureau laat weten dat, sinds het begin van de metingen in 1901, van de tien warmste zomers ooit er acht in deze eeuw zijn gemeten. Dat is volgens Weeronline opvallend. Uit de vorige eeuw staan alleen 1976 en 1983 in de top tien warmste zomers ooit gemeten.

ANP

Reacties