200 tips in onderzoek naar dood 17-jarige Lisa uit Abcoude: ‘Hopen op meer mensen’

De politie heeft tot dusver zo’n tweehonderd tips binnengekregen over de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van AT5.

Gisteren meldde de politie op zoek te zijn naar de mensen die in drie specifieke voertuigen zaten en rond het tijdstip van de vondst van het meisje langsreden.

Of een gearresteerde 22-jarige man iets met de dood van Lisa uit Abcoude te maken heeft, wordt nog onderzocht. Hij werd gisteravond opgepakt voor ernstig seksueel misbruik, niet ver van de plaats waar Lisa werd gevonden. Je ziet daarover iets in de video hierboven.

Politie hoopt op meer tips over Lisa uit Abcoude

De tips die zijn binnengekomen „worden op bruikbaarheid onderzocht”, aldus de woordvoerder. De getuigen die de politie zoekt zaten op een scooter, in een bestelbusje en in een Birò. De politie hoopt dat deze mensen meer kunnen zeggen over de verdachte van het ernstige geweld waarmee Lisa uit Abcoude om het leven is gebracht.

Het meisje fietste in de nacht van dinsdag op woensdag vanuit het centrum van Amsterdam naar haar huis, toen zij op de Holterbergweg werd aangevallen door een man. De politie vond haar lichaam rond 04.15 uur, nadat Lisa zelf alarm had geslagen via 112. De getuigen reden tussen 04.10 en 04.30 uur op de Holterbergweg, nabij de Johan Cruijff ArenA.

De politie surveilleert extra in de buurt van waar Lisa is gevonden, bevestigt de woordvoerder ook. „Je ziet dat zoiets impact heeft op het veiligheidsgevoel van mensen.” De gemeente Ouder-Amstel, waar Duivendrecht onder valt, onderzoekt of extra maatregelen nodig zijn langs de Holterbergweg, zoals het feller afstellen van de wegverlichting of het extra snoeien van de bosjes. Of dat inderdaad nodig is, bekijkt de gemeente nog. Eerder liet de gemeente al weten dat in de omgeving van de weg per direct meer cameratoezicht komt.

