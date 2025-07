Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Helaas: de zon verdwijnt (voor even) weer achter de wolken

Wie dacht dat er vanaf nu geen wolken aan de lucht zouden staan tot de herfst, heeft het mis.

Na een aantal warme zomerdagen wordt het komend weekend bewolkt en minder warm, dat meldt Weeronline…

Minder zon, meer wolken en regen

Deze ochtend blijft het op veel plekken droog, met afwisseling van zon en wolken. Maar in de middag is het op de meeste plekken grijs en kan er lokaal een bui vallen. Vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe en kunnen er geregeld buien vallen. Alleen in het zuidoosten blijft het voor het overgrote deel droog en zijn er zonnige momenten. Het wordt 18 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten.

Morgen neemt de kans op buien in het hele land toe. Het koelt daarbij af tot maximaal 20 graden. Ook kan het lokaal onweren.

Na het weekend blijft het nog nat en koel met temperaturen tussen de 18 en 20 graden. Halverwege de week is er meer ruimte voor de zon en loopt de temperatuur weer langzaam op.

Geen hittegolf meer De hittegolf in De Bilt begon op zaterdag 28 juni. De laatste drie dagen verliepen tropisch warm. Op dinsdag werd op het hoofdstation een zeldzaam hoge temperatuur van 35,5 graden gemeten. Sinds de start van de metingen in 1901 kwam het pas tien keer eerder voor dat het in De Bilt 35 graden of warmer werd. Deze afgelopen hittegolf in De Bilt was de 31e sinds 1901. De laatste officiële hittegolf was in augustus 2022. De hittegolf duurde toen acht dagen, van 9 tot en met 16 augustus.

Aangenaam warm in Zuid-Europa

Op een aantal vakantiebestemmingen schijnt de zon gelukkig nog wel volop en is het warm. En vooral een stuk aangenamer warm. In Frankrijk werd het de afgelopen weken regionaal 38 tot 40 graden, maar de ergste hitte neemt binnenkort af. In het stroomgebied van de Rhône kan het nog 35 tot 38 graden worden, maar in de rest van het land wordt het op veel plaatsen 28 tot lokaal 34 graden.

Het kwik in Spanje en Portugal blijft hoog met in het binnenland temperaturen van 34 tot 38 graden. Aan de kust is het volgens het weerbureau „met 29 tot 33 graden veel lekkerder”. Aan de Portugese kust is het door de verkoelende werking van de Atlantische Oceaan nog iets koeler met 24 tot 28 graden.

Zon blijft volop schijnen

Ook in Italië was het de afgelopen tijd tropisch heet met 35 tot 37 graden in Rome. Daarmee was het een stuk warmer dan normaal, want gemiddeld is het begin juli 29 à 30 graden in de hoofdstad. Het wordt wel iets minder warm, maar de zon blijft flink schijnen en in Rome blijft het kwik steken op zo’n 33 graden. In het zuiden van Italië wordt het komende week 34 tot 36 graden, maar in het noorden kunnen morgen en maandag enkele onweersbuien ontstaan.

De temperatuur blijft ook in Griekenland nog flink in de dertig, met regionaal 35 graden of meer. In Larissa, centraal in het oosten van het land gelegen, is het zeer zonnig bij 36 tot 39 graden. Maar de loop van de week zakt de temperatuur weer wat. In Athene met 5 graden naar 32 graden.

