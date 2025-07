Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds meer mensen wonen in een vakantiehuisje: hoe zit het ook alweer met de regels?

Hoewel vakantieparken bedoeld zijn om vakantie te vieren, is de realiteit voor veel mensen anders: zij moeten noodgedwongen in zo’n park wonen vanwege de woningnood. Bijna 60.000 mensen staan ingeschreven op een woonadres in een vakantiepark in Nederland, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). En dat zijn er toch weer meer dan begin 2024.

Op 1 april van dit jaar stonden in totaal bijna 60.000 mensen ingeschreven op een woonadres op een vakantiepark. Vorig jaar waren dat er iets minder, namelijk 59.200. In 2019 woonden er nog 51.000 mensen op een vakantiepark.

Waarom wonen in een vakantiehuisje?

Voor mensen die vanwege financiële problemen buiten de reguliere huur- of woningmarkt vallen, bieden vakantieparken een noodoplossing. Volgens het CBS heeft ongeveer 10 procent van de mensen die op een vakantiepark staan ingeschreven, problematische schulden. Vorig jaar ging het nog om bijna 9 procent. Van alle mensen die op een vakantiepark staan ingeschreven is bijna één op de vijf 25 jaar of jonger.

Niet handhaven

Overigens ligt het daadwerkelijke aantal vakantiehuisbewoners waarschijnlijk hoger: uit angst voor handhaving van de gemeente staat een deel van hen namelijk niet ingeschreven op hun woonadres. Niet alle gemeenten handhaven hier streng op: demissionair minister Mona Keijzer vroeg gemeenten vorig jaar om niet op te treden tegen permanente bewoners van vakantiehuisjes, waardoor een aantal gemeenten ervoor hebben gekozen om een oogje dicht te knijpen. De meeste gemeenten stoppen echter niet met handhaven.

Wonen in een vakantiehuisje: wat zijn de regels?

Op dit moment is het dus zo dat je alleen permanent in een vakantiehuisje mag wonen, als deze de bestemming wonen heeft. In het bestemmingsplan staat welke bestemming een gebouw heeft. Zo heeft een vakantiehuisje meestal de bestemming recreëren, wat betekent dat het alleen bedoeld is voor recreatie en dat permanente bewoning niet mag. Of er wel of niet een oogje wordt dichtgeknepen op het handhaven, hangt af van de gemeente waarin het vakantiehuisje staat.

Plan van Mona Keijzer

Als het aan Mona Keijzer ligt, wordt het wonen op een vakantiepark voor de komende tien jaar legaal. In een nieuw plan schrijft zij dat dit een tijdelijke oplossing zal zijn voor de woningnood. De legale status zou wel alleen gelden voor mensen die kunnen aantonen dat ze al sinds 16 mei 2024 in een recreatiewoning wonen. Het is dan ook niet toegestaan om nu nog een vakantiehuisje te kopen om in te gaan wonen. Daarnaast moeten vakantiehuisjes die als permanente woningen worden gebruikt aan meerdere veiligheids- en gezondheidseisen voldoen. Hotels, motels en pensions vallen er niet onder. Mona Keijzer wil dat er na acht jaar gekeken wordt of de regel nog nodig is. Zo niet, dan mogen gemeenten twee jaar later weer zelf beslissen over het wonen op vakantieparken.

