Na regen komt zonneschijn: volgende week weer heerlijk zomerse temperaturen

Op deze bewolkte dag kun je het je misschien niet voorstellen, maar er komt heerlijk zomers weer onze kant op. Vanaf volgende week schiet de temperatuur omhoog én blijft het ook nog eens droog. Maar voordat het zover is, krijgen we eerst nog een paar wisselvallige dagen voorgeschoteld, zo meldt Weeronline.

Vandaag is het weerbeeld niet veel anders dan de afgelopen dagen: de bewolking heeft op veel plaatsen de overhand, afgewisseld door een zonnetje en hier en daar een regenbui. De temperaturen liggen tussen de 20 en 23 graden. In het zuiden kan het flink gaan regenen en onweren, dus een paraplu is niet overbodig.

Vrijdag

Vrijdag is het opnieuw wisselvallig met meerdere regenbuien, maar zijn er ook droge perioden met flink wat zon. Door het zonnetje kan de temperatuur landinwaarts stijgen naar 20 tot 21 graden. Er staat echter ook een flink windje, die met name in de kustregio’s hard en krachtig is. Voor iedereen die het weekend wil inluiden met een terrasje is het nog maar de vraag of het droog blijft. Ook in de avond is het bewolkt, afgewisseld met zonnige perioden en hier en daar een bui.

Wisselvallig weekend

Ook het weekend verloopt wisselvallig. Zaterdag begint regenachtig, maar in de middag lijkt het vanuit het westen wat droger te worden en laat het zonnetje zich ook met regelmaat zien. Zondag is het juist andersom: de dag start droog met flink wat zon, maar eindigt in regen. Zaterdag ligt de temperatuur rond de 19 graden en zondag tussen de 21 of 22 graden.

Zomerse temperaturen

Ook begin volgende week houdt het wisselvallige en koele weer nog even aan. De temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden, waarbij er perioden zijn met zon en regenbuien. Op dinsdag is het dubbel pech, want dan kan het ook nog eens hard gaan waaien en zijn windstoten niet uitgesloten. Maar er is ook een ‘lichtpuntje’. Na dinsdag breekt er namelijk weer een droge periode aan met heerlijk zomerweer. De temperatuur loopt op naar zomerse waarden, dus begin maar alvast met het plannen van je stranddag!

