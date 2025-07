Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Weekend verloopt wisselvallig, volgende week weer kans op tropische temperaturen

Na een wisselvallige week laat de zon zich vandaag weer volop zien en kunnen we genieten van een paar mooie zomerse dagen. Toch blijft een paraplu geen overbodige luxe: de kans op regen blijft aanwezig. Volgende week is er volgens Weeronline weer kans op tropische temperaturen.

De ochtend begon wisselvallig, met in het zuiden flink wat zon, maar aan zee plaatselijk wat buien. De middag begint op veel plaatsen overwegend bewolkt, maar daar komt snel verandering in. In de kustgebieden maken de wolken aan het begin van de middag plaats voor de zon, terwijl het dieper landinwaarts nog even kan duren voordat de zon doorbreekt.

Toch is het vandaag een heerlijke dag om buiten te zijn, het wordt 21 graden aan zee en 26 graden in het uiterste zuiden. Ook vanavond is het nog genieten geblazen op een terrasje of aan het strand: het merendeel van de avond verloopt helder en het blijft aangenaam warm tot zeker 21.00 uur, met temperaturen rond de 20 graden.

Weekend verloopt wisselvallig

Zaterdag begint heerlijk zonnig, maar aan het einde van de ochtend trekt er wel wat bewolking ons land binnen. Er zijn wat wolkenvelden te zien, maar het zonnetje laat zich niet zomaar wegduwen. Er kunnen lokaal wat regenbuien vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperaturen liggen hoger dan voorgaande dagen, het wordt in het binnenland 25 graden of meer en in het zuiden kan het zelfs 27 graden worden. Vlak aan zee is het iets minder warm met temperaturen tussen de 21 en 23 graden.

Zondag is het iets minder warm dan zaterdag, maar met temperaturen tussen de 21 en 26 graden is het alsnog zeer aangenaam voor de tijd van het jaar. De dag begint op de meeste plaatsen droog, maar de bewolking neemt snel toe en regionaal kunnen er dan ook enkele buien vallen. Er staat echter een matige wind en op de meeste plekken in Nederland blijft het overwegend droog. Ook maandag kan er lokaal een bui vallen, maar kunnen we nog wel genieten van zomerse temperaturen. Toch is het belangrijk om jezelf goed te blijven insmeren, zelfs als het zonnetje even niet schijnt.

Na wisselvallig weekend tropische temperaturen op komst

Dinsdag en woensdag koelt het af, maar blijft het op de meeste plekken droog. Het weerbeeld van deze week lijkt zich te herhalen, want in de tweede helft van volgende week lopen de temperaturen weer aanzienlijk op. Er is een kans dat we weer te maken krijgen met tropische temperaturen.

Vorige Volgende

Reacties