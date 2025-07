Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wat kunnen we dit weekend verwachten na een wisselvallig week? ‘Zaterdag wordt de beste dag’

Hoewel er flink wat regen is gevallen deze week, heeft het zonnetje zich ook regelmatig laten zien. En met die wisselvalligheid moeten we het voorlopig nog doen: zaterdag wordt het de beste dag van het weekend en kunnen we genieten van een zonnetje, maar zondag trekken er regenbuien en onweer over ons land.

Ook vandaag is het volgens Weeronline een lichte wisselvallige dag. Het blijft in de meeste regio’s droog en in het midden en zuiden van het land kan het zonnetje nog lange tijd schijnen en wordt het maximaal 24 graden. In stedelijke gebieden kan het lokaal zelfs 25 graden worden. Het blijft in de meeste regio’s droog, maar in het noordwesten neemt de kans op een regenbui wel geleidelijk toe.

Na regen komt zonneschijn

Ook vrijdagochtend kunnen er nog wat regenbuien vallen in het zuidoosten, maar je weet wat ze zeggen: na regen komt zonneschijn. Vanuit het noordwesten krijgen we te maken met zonnige perioden en ’s middag is het bijna overal droog. Vooral aan de kust laat het zonnetje zich volop zien. Het wordt daar een graad of 20 en meer landinwaarts lopen de temperaturen uiteen van 23 tot 25 graden.

Zonnige zaterdag

Mocht dit weekend zin hebben om een terrasje te pakken, dan kun je dit het beste doen op zaterdag doen. Dit wordt de beste dag van het weekend met flink wat zonnige momenten en overwegend droog weer. Maar er ontstaan ook wat flinke stapelwolken, die vooral in het midden en oosten over trekken. Ook een plaatselijke bui is hierbij niet uitgesloten. De temperatuur ligt rond de 23 graden.

Zondag kans op regenbuien en onweer

Ook zondag lijkt het weer aanvankelijk mee te vallen. De dag begint droog met temperaturen van 20 tot 23 graden van west naar oost. In de middag wordt het echter minder en neemt de kans op een regenbui toe, met name in het zuiden. Mensen die in Brabant en Limburg wonen moeten ook rekening houden met lokaal onweer.

