Het aantal tekenbeten is de afgelopen weken aanzienlijk gestegen, zo verklein je de kans op een beet

Het blijft belangrijk om extra waakzaam te zijn op teken. Het aantal meldingen van tekenbeten is de afgelopen weken aanzienlijk hoger dan de afgelopen twee jaar. Het weer blijkt hierin een belangrijke rol te spelen, zo meldt Nature Today.

Er worden altijd meer tekenbeten gemeld in de zomer, vooral in juni en juli, omdat teken actiever zijn bij hogere temperaturen. Toch zijn hoge temperaturen nu niet per se de boosdoener, maar heeft het alles te maken met de regenachtige periode die we achter de rug hebben. In juni viel er flink wat regen na een droge periode. Door de regen liepen de teken minder risico op uitdroging en gingen ze weer op zoek naar bloed. Hierdoor is het aantal tekenbeten gestegen.

Aantal tekenbeten is gestegen

Begin juni, tijdens het Hemelvaartsweekend, nam het aantal meldingen ‘sterk toe’ en die trend lijkt zich te hebben doorgezet. De afgelopen weken werden er in totaal 3500 tekenbeten doorgegeven. Een aanzienlijk deel van de mensen werd tijdens het tuinieren gebeten, maar het merendeel tijdens het wandelen. Dat laatste is niet zo gek, want teken komen vooral voor in bossen, duinen, heidegebieden, beschutte weilanden, parken en tuinen. Ze zitten vooral in hoog gras of tussen dode bladeren, het liefst bij bomen of struiken. Van daaruit stappen ze over op passerende dieren, maar ook op mensen.

Blijft het aantal tekenbeten toenemen?

Of de trend zich doorzet is nog niet bekend. Door de hittegolf waar we de afgelopen dagen mee te maken hebben gehad, zijn er de afgelopen tijd waarschijnlijk juist minder mensen gebeten. Hoe de rest van de zomer eruitziet, valt nog niet te zeggen. „Als er geen regen valt, kan het aantal tekenbeten afnemen, maar als het regelmatig regent, kan het aantal meldingen van beten weleens hoog blijven”, aldus de onderzoekers op Nature Today.

Tips om kans op tekenbeet te verkleinen

Het kan dan ook geen kwaad om jezelf extra te beschermen tegen teken als je gaat wandelen of tuinieren. Hiervoor zijn de volgende tips belangrijk:

Draag dichte schoenen, lange mouwen en een lange broek. Stop je broekspijpen in je sokken. Op lichte kleding zijn teken beter te zien.

Blijf zoveel mogelijk op de paden en vermijd dichte begroeiing en struikgewas.

Draag kleding die is geïmpregneerd met het insectenwerend middel Permetrine of spuit je kleding in met een insectenwerend middel dat DEET(diethyltoluamide) bevat.

Smeer de onbedekte huid in met een middel dat DEET bevat.

