Waarom stelen we zo vaak iets uit een café of restaurant? Zelfs wc-papier gaat mee

Lekker een avondje stappen in een café, mensen kijken vanaf het terras en als je dan naar huis gaat… iets uit de horecagelegenheid mee ‘gappen’. Mag niet, toch weleens gedaan, zullen heel wat mensen denken. Waarom doen we dat toch, stelen in een café? De cijfers liegen er in elk geval niet om.

Bij één op de tien horecazaken wordt gestolen. We hebben het dan niet over ‘weleens’, nee: élke week. Drukwerkdeal hield over stelen uit het café een onderzoek en presenteerde het cijfer vanmorgen. Sommige gasten nemen meer mee naar huis dan alleen een herinnering. Een fraai bierglas of en nog niet gebruikt servet hebben we misschien allemaal wel een keer ‘per ongeluk in onze tas gestopt’. Maar horecabazen laten weten dat zelfs een spiegel aan de muur niet veilig is.

Voor de ‘dader’ een grappig aandenken, voor de baas van een café of restaurant vooral frustrerend. Die baas heeft wel wat anders aan z’n hoofd: de prijzen op z’n kaart bijvoorbeeld.

In een enkel café is het elke dag raak

Bij één op de tien horeca-ondernemers wordt dus minstens één keer per week iets meegenomen. Voor 6 procent van de bedrijven is het zelfs een dagelijks probleem. De meerderheid heeft er minder vaak last van: 24 procent ziet maandelijks spullen verdwijnen, bij 35 procent gebeurt het jaarlijks. Toch is er ook een groep die geluk heeft: bij 29 procent is er zelfs nog nooit iets gestolen. Vooral middelgrote zaken (250 tot 1000 gasten) zijn de dupe. Bij hen verdwijnen spullen vaker dan bij kleine (1 tot 15 gasten) of grote (meer dan 1000 gasten) horecazaken.



Toiletpapier uit het café stelen

Sommige spullen die uit een café of restaurant verdwijnen, zijn wel héél bijzonder. Een bierviltje of servet meenemen is nog wat onschuldiger, maar een Nespresso-apparaat of beamer stelen vergt wel wat meer creativiteit. Hoe krijg je dat überhaupt ongezien mee? Eén horeca-eigenaar vertelde in het onderzoek dat er ooit een spiegel is meegenomen, terwijl die goed vastgekit zat. Een minder opvallend, maar toch opmerkelijk item: rollen toiletpapier. Grote kans dat sommige gasten thuis zonder zaten en hun horecabezoek zagen als dé kans om wat wc-papier in te slaan. Nog grotere kans: simpelweg stelen en zo geen geld uit hoeven geven in de supermarkt.

Waarom nemen we spullen mee?

Op de vraag waarom gasten spullen meenemen, denkt 44 procent van de horeca-ondernemers dat het gewoon een ‘leuk’ aandenken is. Anderen vermoeden dat het vooral met het nuttigen van alcohol te maken heeft. Na een paar biertjes lijkt een meegenomen glas ineens een leuk aandenken. Er zijn ook gasten die soms per ongeluk wat in hun tas hebben gestopt.

Hoe dan ook, voor de ondernemer blijft het vervelend en soms zelfs kostbaar.

Wie betaalt de schade?

De kosten belanden bijna altijd op het bordje van de eigenaar van het café of het restaurant. Voor de meesten valt het mee: 81 procent ziet maandelijks voor minder dan 50 euro verdwijnen. Bij 17 procent tikt het aan tot 200 euro en een kleine groep (2 procent) draait op voor schade tot 1000 euro per maand.

Soms hebben horecabazen mazzel, als je dat zo kunt noemen: één op de vijf ‘souvenirs’ keert terug uit schuldgevoel.

