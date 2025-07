Deel dit artikel: Share App Mail Pin

VVD slaat andere koers in: bezuinigen op zorg en uitkeringen

De VVD wil flink snijden in de overheidsuitgaven, onder meer in de zorg en sociale zekerheid. Zo moet er geld vrijkomen voor hogere defensie-uitgaven, waar Nederland zich vorige maand toe heeft verplicht tijdens de NAVO-top in Den Haag.Â

Dat blijkt uit het concept-verkiezingsprogramma dat de partij vandaag presenteert.

VVD wil een kleinere overheidÂ

De liberalen willen onder andere besparen op de zorg door het basispakket te verkleinen. Welke behandelingen precies zouden verdwijnen, blijft vooralsnog onduidelijk. Ook uitkeringen moeten „activerender” worden, al zegt de partij nog niet wat dat concreet betekent.

Daarnaast moet de overheid kleiner worden, met minder ambtenaren. Hoeveel geld deze maatregelen precies moeten opleveren, is nog niet bekend. De partij laat het programma in de herfst doorrekenen door het Centraal Planbureau.

Werkenden altijd als eerst voorruitÂ

De VVD wil wettelijk vastleggen dat werkenden er altijd het meest op vooruitgaan in koopkracht. Om dat te bereiken, wil de partij veel uitkeringen niet langer laten meestijgen met het minimumloon. Alleen de AOW en regelingen voor arbeidsongeschiktheid blijven gekoppeld aan de gemiddelde loonstijging. De rest zou alleen nog meestijgen met de inflatie.

Daarnaast pleit de partij voor lastenverlichting. Zo moeten brandstofaccijnzen structureel omlaag, blijft de hypotheekrenteaftrek behouden en wordt de jaarlijkse stijging van gemeentelijke lasten beperkt.

Ook internationaal een andere koersÂ

Ook op internationaal vlak wil de VVD een andere koers. Verdragen over mensenrechten en vluchtelingenbescherming moeten volgens de partij kunnen worden aangepast of opgezegd. In het buitenlandbeleid moet „veiligheid zwaarder wegen dan morele idealen”.

Tot slot wil de VVD de klimaatwet aanpassen. De partij vindt dat er meer aandacht moet komen voor de economische gevolgen van klimaatmaatregelen en minder voor het strikt naleven van klimaatdoelen.

Reacties