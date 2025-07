Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vrouw in Gouda doodgeschoten, deed al aangifte tegen haar ex

De 39-jarige vrouw die gistermiddag werd doodgeschoten in Gouda, had begin juni aangifte gedaan tegen haar ex-partner. Meerdere bronnen melden aan RTL Nieuws en De Telegraaf dat zij vermoedelijk in een blijf-van-mijn-lijfhuis verbleef, uit angst voor haar ex-partner.

Haar 53-jarige ex uit Eindhoven werd later dezelfde dag zwaargewond in Scheveningen aangetroffen, waar hij overleed. De politie vermoedt dat hij zelfmoord pleegde.

Uit berichten op sociale media, die vermoedelijk door de man zijn geplaatst, blijkt dat het stel jarenlang samen was, twee kinderen had en recent uit elkaar ging. De man beschuldigde zijn ex ervan hun kinderen wekenlang niet te hebben gezien. Hij vermoedde dat ze zich op een schuiladres bevond. Hij deed via Facebook een oproep om haar verblijfplaats te achterhalen.

Mishandeling en wapenbezit

Het Openbaar Ministerie in Oost-Brabant bevestigt dat de vrouw op 2 juni aangifte deed wegens mishandeling en dat de verdachte werd aangehouden voor mishandeling en wapenbezit. Hij werd op 5 juni voorgeleid en twee weken vastgehouden voor wapenbezit. Volgens justitie waren er geen eerdere politie-meldingen, maar er volgt nog onderzoek of er andere signalen zijn gemist.

Femicide in Nederland

Deze zaak past binnen femicide. Dit betekent dat de vrouw opzettelijk wordt gedood, omdat ze vrouw is. Vaak gebeurt dit in een context van intieme terreur en machtsongelijkheid. In Nederland wordt gemiddeld één vrouw per acht dagen vermoord, meestal door iemand die zij kent.

Red flags die hierop kunnen wijzen, zijn de volgende signalen: stalking, bedreigingen, obsessief gedrag, wapenbezit en extreme controlezucht. Volgens het European Institute for Gender Equality werd bijna 60 procent van de vrouwen die zijn vermoord, gedood door ex-partners. Er is steeds meer aandacht voor femicide. Ook pleiten nabestaanden van slachtoffers van huiselijk geweld, voor een speciale hulplijn.

Tijdlijn

Het Openbaar Ministerie en de politie werken momenteel aan een tijdlijn om te achterhalen waarom eerdere meldingen mogelijk geen voorzorgsmaatregelen opleverden.

