Voorlopig geen warm zomerweer (maar onaangenaam wordt het ook niet)

Wie hoopt dat er spoedig weer een reeks zonovergoten dagen aan komt, komt bedrogen uit. Het is eerder wisselvallig dan warm zomerweer. Maar wie deze week vakantie in eigen land viert, hoeft niet helemaal te treuren.

Er zijn perioden met zon, maar ook met stevigere buien, meldt Weeronline.

Komende dagen wisselvallig zomerweer

Vandaag en morgen kan in de middag de zon een tijdje schijnen en wordt het 20 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond is er kans op een bui, maar later blijft het op de meeste plekken droog. Ook morgen kan het in de loop van de middag regenen, maar dan wel vooral in het oosten van het land.

⛈️ Code geel in Limburg In het uiterste zuiden van Limburg kunnen de komende uren stevige onweersbuien overtrekken. Plaatselijk gaat dat gepaard met hagel en ‘intensieve’ neerslag, meldt het KNMI. Volgens het weerinstituut kunnen verkeer en buitenactiviteiten er last van hebben. Hier en daar kan er in korte tijd 20 millimeter neerslag vallen.

De dagen erna houdt het wisselvallige zomerweer aan. Lichte buien en droge perioden met wolken wisselen elkaar af. Er staat een matige wind en het wordt tussen de 20 en 23 graden. Dat is iets minder warm dan bemiddeld, maar maakt het desondanks niet onaangenaam om buiten te zijn. De temperatuur kan eventueel nog hoger uitkomen als de zon wat langer schijnt.

Het blijft geen overbodige luxe om de paraplu in de tas te doen. Zeker tegen het eind van de week en het weekend lijken er buien op het menu te staan, ook is er kans op een stevige bui.

Weer op andere plekken in Europa

Miljoenen Nederlanders reizen dit weekend richting het zuiden voor hun zomervakantie. Vakantiegangers die de komende dagen naar de Alpen of het zuiden van Europa afreizen, krijgen te maken met een grillig weertype. Waar het in landen als Oostenrijk en Zwitserland kletsnat wordt, lopen in Spanje, Griekenland en Frankrijk de temperaturen juist flink op.

In Turkije is vrijdag een recordtemperatuur van 50,5 graden gemeten in het zuidoosten van het land. Dat meldt het ministerie van Milieu gisteren. Het vorige nationale warmterecord van 49,5 graden dateerde van augustus 2023.

