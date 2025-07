Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Man die verdacht wordt van femicide in Gouda, werd eerder al veroordeeld voor poging tot moord op andere ex-vriendin

Er komen steeds meer schokkende details naar buiten over de 53-jarige man die dinsdagmiddag zijn ex-vrouw in Gouda zou hebben neergeschoten. Gisteren werd bekendgemaakt dat de vrouw eerder al aangifte tegen de man deed en in een blijf-van-mijn-lijfhuis verbleef. Nu blijkt dat de man al een keer eerder is veroordeeld voor poging tot moord op een andere ex-vriendin.

Uit rechtbankpapieren blijkt dat zich in 2008 een bijna soortgelijk scenario als wat dinsdag plaatsvond heeft afgespeeld, zo meldt De Telegraaf.

Poging tot moord op andere ex-vriendin

Net als bij Joeweela, die dinsdag voor de ogen van hun kinderen werd neergeschoten omdat de man het niet kon verkroppen dat zij de relatie verbrak, zou hij het ook niet hebben kunnen verkroppen dat een eerdere ex-vriendin in 2008 hun relatie verbrak. Hij zou daarop met een vuurwapen naar de flat van zijn ex zijn gegaan in de wijk Hoogheem in Boxtel. Hij verstopte zich in de struiken en wachtte net zo lang tot de vrouw samen met haar broer en zoontje arriveerde. Daarna stapte hij tevoorschijn en schoot hij eerst de man in zijn been. Vervolgens vuurde hij ook nog eens acht kogels op zijn ex-vriendin af, die daarbij in haar kin, nek en borst werd geraakt.

13 jaar gevangenisstraf gekregen

De vrouw belandde uiteindelijk met levensbedreigende verwondingen op de intensive care en overleefde de moordaanslag ternauwernood. Ze hield lichamelijke en psychische schade over aan de aanval. Tijdens de rechtszaak, die in 2009 plaatsvond, werd duidelijk dat de man zijn ex-vriendin al meerdere keren had bedreigd. Hij gaf echter aan zich niks meer van het schieten te kunnen herinneren en beweerde een black-out te hebben gehad. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot 13 jaar straf. Hij blijkt weinig van zijn straf te hebben geleerd, want dinsdag zou hij nog een ex-vriendin voor de ogen van hun kinderen hebben neergeschoten. De vrouw overlijdt ter plekke en omstanders horen de kinderen schreeuwen dat hun moeder is vermoord.

Vermoedelijke dader is overleden

Er ontstaat hierna een klopjacht op de schutter, die diezelfde avond in de duinen van het Zwarte Pad in Scheveningen zwaargewond wordt aangetroffen. Hij bezwijkt korte tijd later aan zijn verwondingen. De politie gaat uit van suïcide. Later bleek dat de vrouw al meerdere keren bij de politie aan de bel had getrokken over haar ex en om die reden ook in een blijf-van-mijn-lijfhuis in Gouda verbleef.

Femicide in Nederland

Deze zaak past binnen femicide. Dat betekent dat de vrouw opzettelijk wordt gedood, omdat ze vrouw is. Vaak gebeurt dit in een context van intieme terreur en machtsongelijkheid. In Nederland wordt gemiddeld één vrouw per acht dagen vermoord, meestal door iemand die zij kent.

Reacties