Veel onduidelijkheid rondom opzegregels energiecontract, dit zijn je rechten

Zes grote energieleveranciers in Nederland zijn op de vingers getikt omdat ze zich niet altijd aan de opzegregels houden als klanten hun contract willen beëindigen. Hierdoor kiezen veel klanten er uiteindelijk voor om toch niet over te stappen. Maar wat zijn eigenlijk je rechten als je wilt overstappen?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft bij zes verschillende energiebedrijven onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat ze zich allemaal niet houden aan de opzegregels bij het beëindigen van een energiecontract. Het gaat hierbij om Greenchoice, Essent, Clean Energy, Innova Energie en Mega Energie. Bij de zesde leverancier loopt het onderzoek nog. De ACM laat weten dat ze ook daar maatregelen zullen treffen als nodig is en ook in dit geval de naam zullen bekendmaken.

Waar gaat het mis?

Als je een energiecontract vóór het einde van de looptijd van het contract wil opzeggen, moet je vaak een opzegvergoeding betalen. Energieleveranciers zijn verplicht om direct bij het opzeggen te laten weten of je die moet betalen en hoe hoog die ongeveer zal zijn. Dit moet zo snel mogelijk worden gezegd, zodat klanten hun overstap naar een andere leverancier nog kunnen terugtrekken als ze zich bedenken. Toch communiceren veel leveranciers niet duidelijk met hun klanten over deze kosten en de hoogte ervan, waardoor veel klanten er uiteindelijk voor kiezen om toch niet over te stappen.

Ook over de voorwaarden voor de opzegvergoeding worden ze niet voldoende geïnformeerd. „Daarom is het belangrijk dat energieleveranciers klanten hier snel en goed over informeren”, zegt bestuurslid Manon Leijten van de ACM. De vijf eerder genoemde energieleveranciers hebben na de conclusie van het AMC-onderzoek maatregelen genomen. Klanten die onterecht opzegvergoedingen kregen zijn terugbetaald: in totaal ging het om 230.000 euro.

Opzegregels energiecontract: zó zit het

Het opzeggen van je energiecontract is eigenlijk alleen gratis als je wacht tot je contract afloopt óf binnen je switchwindow overstapt. Meestal is het switchwindow drie maanden, maar dat kan per leverancier verschillen. Als je ervoor kiest om je contract op te zeggen voordat het is afgelopen, dan brengt de energieleverancier een opzegvergoeding in rekening. De hoogte van deze vergoeding moeten ze direct na het opzeggen naar je communiceren.

Het is hierbij belangrijk om je te realiseren dat hoe je eerder je opzegt, hoe hoger de boete zal zijn. Heb je een vast contract is afgesloten op of na 1 juni 2023? Dan geldt een andere berekening van de opzegvergoeding. Hoe meer energie er nog over is van jouw contract, hoe hoger de overstapboete zal zijn. Heb je een variabel energiecontract? Dan geldt er een wettelijke opzegtermijn van 30 dagen. Energieleveranciers mogen je dan geen boete opleggen.

Hoe hoog is je overstapboete?

De hoogte van je boete hangt af van een aantal factoren, namelijk:

Hoe lang je contract eigenlijk nog zou lopen

Of je stroom, gas, of allebei gebruikt;

Wanneer je contract is afgesloten.

Je kunt via deze tool heel makkelijk uitrekenen hoe hoog jouw boete ongeveer zal zijn.

