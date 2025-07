Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Van gif tot het financieren van wapenhandel: dit zijn de risico’s van nepproducten

Aan het kopen van een nepproduct zitten flink wat risico’s verbonden. Zo kun je ervoor op de bon geslingerd worden en kunnen de producten gevaarlijk zijn. Bovendien financier je er mogelijk andere illegale activiteiten mee.

Sinds 2022 is de waarde van het aantal namaakgoederen verdubbeld dat ons land via de havens binnenkomt. Ruim 40 procent van de millennials heeft ooit bewust een namaakproduct in huis heeft gehaald. Zo’n 10 procent van de millennials weleens per ongeluk een nepproduct gekocht.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) waarschuwde onlangs nog voor namaakproducten in een nieuw rapport. Uit de meeste recente cijfers, die wel al dateren uit 2021, bleek dat nepartikelen wereldwijd goed waren voor 467 miljard dollar, oftewel 2,3 procent van de wereldhandel. Als puur naar importen van de EU wordt gekeken, gaat het om een aandeel van 4,7 procent. Zorgwekkend, vindt de OESO, ook omdat er na 2021 vergelijkbare patronen te zien zijn.

Namaakproducten hoeven niet te voldoen aan veiligheidseisen

Het kopen van namaakproducten is niet altijd strafbaar, maar het kan wel consequenties hebben. Zo kan het product in beslag genomen worden door de douane en krijg je mogelijk een boete als je het vaker doet.

Maar dat is lang niet het enige risico. Zo hoeven nepproducten niet te voldoen aan veiligheidseisen. „Je weet dus als consument niet wat er precies in zit”, waarschuwt Ingrid, specialist intellectueel eigendomsrecht bij de douane, in Stand van Nederland: Generatie Next. „Het kan zelfs om gif gaan.” De nepproducten komen vaak uit China. Aan webwinkels buiten Europa bestellen kleven de nodige risico’s, schreef Metro eerder al.

Echte producten netjes verpakt

Vooral schoonheidsproducten blijken op grote schaal te worden nagemaakt. In het programma laat Ingrid een fles namaakshampoo zien. Van de buitenkant ziet de shampoo er precies hetzelfde uit, ook is de geur bijna niet te onderscheiden. De shampoo zou zijn bedoeld om roos tegen te gaan. „We hebben het laten onderzoeken bij een laboratorium. Die heeft ontdekt dat er geen antiroos in zit, waar je deze shampoo voor koopt.”

Volgens Ingrid zie je vaak al aan de verpakking of het om namaak of ‘echt’ gaat. „Een verpakking die heel netjes is, hoef ik niet verder te controleren. De ervaring leert dat echte producten netjes zijn verpakt.” De douane neemt foto’s en monsters af en stuurt dat op naar de merken. Zij bepalen dan of iets namaak is of niet. Metro zette eerder op een rij hoe je namaakproducten kunt herkennen.

Geld voor andere illegale activiteiten

De reden dat producten worden nagemaakt is simpel: „Ze kunnen er geld mee verdienen. Dat is het enige waar het om draait.” Ronald Brohm, directeur van REACT, een organisatie die samen met merknamen strijdt namaakhandel, waarschuwt in het programma dat het geld kan worden gebruikt voor andere illegale activiteiten, die nog gevaarlijker zijn. „Denk aan illegale wapenhandel of zelfs terroristische aanslagen.” De terroristische aanslag op het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo op 7 januari 2015 werd bijvoorbeeld gefinancierd met winsten uit namaakhandel.

Mensen worden via social media om hun vinger gewonden, legt Brohm uit.

„De namaakhandelaren fungeren als tussenpersonen. Zij verzoeken kleine werkplaatsen om die producten te maken. Vervolgens zoeken ze consumenten via social media. Ze maken in besloten, online clubjes reclame voor hun producten.”

