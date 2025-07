Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Een uitvaart kost 10.000 euro, waarom? Het is toch een kuil graven en een kist erin?’

Een uitvaart is de afgelopen tien jaar bovengemiddeld veel duurder geworden: 40 procent. In euro’s uitgedrukt: begrafenissen en crematies kostten voorheen gemiddeld 7000 euro, nu 10.000 euro of meer. In Nieuws van de Dag werden de kosten besproken.

De NOS maakte deze week een kostenanalyse over de uitvaart op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Metro schreef in januari al dat crematies weer tientjes duurder waren ten opzichte van een jaar eerder. Nu is dus duidelijk wat de kostenstijging over jaren is als je naar je laatste rustplaats wordt gebracht: 3000 euro meer dan in 2017 bijvoorbeeld.

‘Geen weet van dure uitvaart’

Veel mensen hebben geen weet van hoe duur (en duurder) een uitvaart is, klinkt in Nieuws van de Dag (de video kun je hierboven bekijken). Bij straatinterviewtjes van het SBS6-programma – dat dinsdag ook in ging op geld, maar dan voor sport op tv van streamingdiensten, klinkt bijvoorbeeld: „Een uitvaart kost vier-, vijfduizend euro denk ik?” Nadat iemand de werkelijke kosten hoort: „Echt joh, dat vind ik een heleboel geld.” Een ander: „Wat moet ik daar op zeggen? Belachelijk duur.”

Uitvaartondernemer Dominique van Vliet (soap-liefhebbers herkennen haar misschien nog als actrice uit Onderweg naar Morgen) vertelt hoe vaak mensen schrikken van de kosten van een uitvaart: „Ik moet eerlijk zeggen… het is enorm gestegen hoor, maar de mensen die ik begeleid, zijn doorgaans toch wel goed voorbereid. Iedereen gaat een keer dood helaas. Ik hoop dat dat nog heel lang duurt, maar weet wat er is en wat er te koop is. Wat kan en ook wat goedkoper kan.”

In Friesland is het veel goedkoper.

Frits Barend snapt het niet

Een andere studiogast, Frits Barend, vraagt waarom een uitvaart dan zo duur is. „Het is toch een kuil graven en een kist erin?” Van Vliet: „Dat zou je aan de gemeente moeten vragen, of aan de begraafplaats. Ik weet dat er gebieden zijn waar het extreem duur is en in Friesland is het veel goedkoper. Er zijn ook veel bedrijven mee gemoeid. Je hebt overledenenzorg, een drukker, een kistenfabrikant, je hebt rouwvervoer…”

De oplossing om te voorkomen dat nabestaanden financieel het schip in gaan na je dood, wordt in Nieuws van de Dag natuurlijk ook aangedragen: de uitvaartverzekering. Metro schreef vorig jaar overigens dat de kosten daarvan ook duizenden euro’s uiteen lopen. En jongeren tussen de 18 en 34 jaar? Die schatten de kosten van een uitvaart niet goed in en regelen op jonge leeftijd qua verzekering meestal niets.

