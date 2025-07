Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoofdpodium Belgisch festival Tomorrowland in brand

Het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland staat in brand, is te zien op beelden bij Belgische media zoals de VRT, de Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws. Het dancefestival in de buurt van Antwerpen moet vrijdag beginnen.

Een woordvoerder van het festival heeft de brand bevestigd aan Belgische media en zegt dat de hulpdiensten „volop bezig” zijn om het vuur te blussen. „Voor ons is de eerste prioriteit de veiligheid.”

Op beelden lijkt te zien te zijn dat het vuur zich snel uitbreidt. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt door de brand. Volgens de VRT waren er ongeveer duizend mensen op het terrein toen de brand uitbrak. De autoriteiten vragen mensen in de omgeving die last hebben van de rook om de ramen en deuren gesloten te houden.

Grote constructies

Tomorrowland staat bekend om de grote constructies op het hoofdpodium, waar ook vuurwerkshows plaatsvinden. Op foto’s is te zien dat in het linkergedeelte van het podium een grote brand woedt en dat er veel rook vrijkomt. De VRT meldt dat er tijdens de brand ook knallen te horen zijn geweest.

Onder anderen dj Martin Garrix zou vrijdagavond op het hoofdpodium optreden. Het festival is populair onder Nederlanders.

