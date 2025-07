Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Sylvana IJsselmuiden blij met Friese partij tijdens de verkiezingen: ‘Moet elke regio doen’

Tweede Kamerlid Aant Jelle Soepboer van NSC wordt bij de volgende Tweede Kamer-verkiezingen hoogstwaarschijnlijk lijsttrekker van de Fryske Nasjonale Partij (FNP). Hij levert zijn huidige zetel dan in. Een Friese partij die nationaal gaat meedoen? Dan vinden de Friezen, zoals Sylvana IJsselmuiden, wel wat.

De Fryske Nasjonale Partij met Aant Jelle Soepboer wil eind oktober voor het eerst meedoen aan de landelijke verkiezingen. De leden van de FNP beslissen op 30 augustus tijdens een algemene ledenvergadering over de definitieve deelname aan de verkiezingen én over Soepboer als lijsttrekker.

Soepboer: ‘Regio’s als Friesland genegeerd’

De politicus vindt dat regio’s als zijn Friesland door de overheid worden genegeerd. Daar moet wat hem betreft verandering in komen. Zal hij een ééndagsvlieg worden, of raakt hij bij de stemmers de juiste snaar? Soepboer pakte deze week in ieder geval uit met een aankondigingsvideo die niet in twee minuutjes in elkaar geflanst is.

Sylvana IJsselmuiden over de Friese partij

Nederland moet door de Friese partij ‘worden veroverd’, maar wat vinden de Friezen er eigenlijk van? Verslaggever Suzette Nesselaar ging voor Nieuws van de Dag naar een echte Friezin, Sylvana IJsselmuiden. Je kent de presentatrice en het model misschien van bijvoorbeeld haar deelnames aan Expeditie Robinson en Hunted VIPS. Metro sprak met haar over dat laatste programma. Ze werkte eerder ook als gezicht van Dumpert.

Maar bovenal is de in Leeuwarden geboren Sylvana IJsselmuiden Friezin in hart en nieren. Je kunt haar in de video hierboven zien, terwijl ze oppast of ze niet „in de schapenstront” stapt. Wat heeft de rest van Nederland eigenlijk aan zo’n partij uit Friesland?, is de vraag van Nieuws van de Dag.

Ik denk dat we ook veel van Brabanders kunnen leren.

De Kamer opvrolijken

Méér Friesland in de landelijke politiek, is de mening van Sylvana IJsselmuiden. Ze vindt de stap van de partij en Soepboer in elk geval te gek. „Kijk om je heen, het is hier fantastisch. Ik denk dat de politiek wel een beetje Friese nuchterheid kan gebruiken. Ik denk dat het de Kamer wel opvrolijkt.” IJsselmuiden vindt het idee leuk „en dat ze dat lekker moeten doen”. „Van mijn part doet elke regio dat. Ik denk dat we ook veel van Brabanders kunnen leren. Want die betutteling in Amsterdam, waar ik werk, ik ben er beetje klaar mee.”

