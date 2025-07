Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds meer jongeren raken in de problemen door online gokken

Sinds online gokken in 2021 werd gelegaliseerd, is het aantal mensen dat hulp zoekt voor een gokverslaving flink gestegen.

Vooral jongeren raken steeds vaker in de problemen, blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS), zo meldt De Telegraaf.

Aantal minderjarige gokkers groeit

In 2022 klopten nog 1968 mensen aan bij een verslavingskliniek vanwege gokproblemen. Een jaar later lag dat aantal op 2708, een stijging van bijna 40 procent. De grootste toename is te zien onder jongeren tot 24 jaar.

Opvallend is dat ook het aantal minderjarige gokkers groeit. Volgens onderzoek is het aandeel 16- en 17-jarigen onder de online gokkers gestegen van 12 naar 20 procent in één jaar tijd. En dat terwijl gokken onder de 18 officieel verboden is.

Reclame en 24/7 toegang zorgen voor risico’s

Vanaf de legalisering in 2021 zijn er meer gokbedrijven actief geworden, die vooral online veel reclame maken. Hoewel reclames op tv, radio en sportlocaties sinds 2023 verboden zijn, blijven jongeren via hun telefoon eenvoudig toegang houden tot goksites. Vaak zonder toezicht, op elk moment van de dag.

Om jongeren beter te beschermen, overweegt het demissionaire kabinet nu om de minimumleeftijd voor risicovolle online gokspelen te verhogen van 18 naar 21 jaar. Het is nog niet duidelijk wanneer daar een besluit over wordt genomen.

De gevaren van gokken

Maar wat maakt gokken nu zo verslavend? Metro schreef eerder al een artikel over de trucs die het casino gebruikt om je zoveel mogelijk geld afhandig te maken. En wat zijn nou de signalen die duiden op een gokverslaving? Daar sprak Metro over met Floor van Bakkum van Jellinek: „Een persoon met een gokverslaving doet echt z’n best om de verslaving te verbergen. Maar een duidelijk signaal is dat zij geld nodig hebben om te gokken. Ze betalen rekeningen niet of lenen vaak geld. Je kunt daar naar vragen en doorvragen waarom diegene er financieel niet uitkomt.”

