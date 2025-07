Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rob Jetten haalt uit naar VVD: ‘Yesilgöz is de weg kwijt’

De Tweede Kamer-verkiezingen beloven een bloedspannende nek-aan-nekrace te worden. Hoewel de Kamer nog met zomerreces is, zijn de verkiezingen alvast gretig voer voor discussie. Welke partijen trekken straks aan het langste eind? Rob Jetten schoof aan bij Goedenavond Nederland en was daar weinig lovend over de VVD.

Drie maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2025, die dit jaar op 29 oktober zijn, begint het politieke landschap flink te schuiven. Vooral voor de VVD, die flink wil snijden in de overheidsuitgaven, zijn het lastige tijden. Uit de nieuwste zetelpeiling van onderzoeksbureau Ipsos I&O blijkt dat de VVD voor het eerst sinds lange tijd uit de top drie is gevallen.

De liberalen van Dilan Yesilgöz komen uit op twintig zetels en worden ingehaald door de PVV (27 zetels), GroenLinks-PvdA (24) en het CDA (ook 24). De strijd om het premierschap lijkt daarom te gaan tussen Geert Wilders (PVV), Frans Timmermans (GL-PvdA), Dilan Yesilgöz (VVD) en Henri Bontenbal (CDA).

De slag om de meeste zetels wordt waarschijnlijk beslecht door PVV en GroenLinks/PvdA. Journalist Tom Staal zegt in Goedenavond Nederland dat hij denkt dat het gaat afhangen van de tv-debatten. Die zijn er door het zomerreces op dit moment niet. „De boel staat stil. Er zijn geen botsingen tussen Timmermans en Wilders. Straks, als je weer debatten krijgt, ga je het zien.”

En die zouden zomaar eens in het voordeel van Wilders kunnen werken. „De grote kracht van Wilders is dat hij simpel en duidelijk uit kan leggen wat mensen lastig vinden. Sommige mensen noemen dat populisme. Timmermans haalt er vaak veel te veel bij, waardoor mensen denken: waar heeft die man het over?”

Jetten gaat voor flinke groei

D66 heeft in de laatste peilingen 10 zetels, dat is er één meer dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2023. Rob Jetten: „De VVD zakt iets, dus we hebben de achtervolging ingezet. Mijn politieke antwoord zou zijn: peilingen zijn palingen en we hebben nog drie maanden. Maar oprecht denk ik dat veel Nederlanders op het strand liggen of op de camping zijn.”

Pas in september of oktober gaat ’t erom spannen, denkt hij. Met weer negen zetels zou Jetten in ieder geval niet tevreden zijn. „We gaan voor een flinke groei.”

Veel geouwehoerd en weinig gedaan

De D66’er wil het anders gaan doen. „Als je kijkt naar het politieke klimaat: er is de afgelopen twee jaar heel veel geouwehoerd, maar weinig gedaan. Ik ben daar compleet klaar mee. Wij hebben er ook aan meegedaan. Er zijn veel debatten geweest dat ik dacht: wat doen we hier? Kunnen we niet beter het land in?”

De kans dat D66 in een coalitie belandt, lijkt aanzienlijk te zijn. Dat ziet Jetten ook. „Niemand wil met Wilders samenwerken. Ik hoop dat we voor de kerst al op het bordes kunnen staan, dat er zo snel mogelijk weer een kabinet is. Als we verantwoordelijkheid kunnen nemen, dan doen we dat. Maar ik laat het er wel van afhangen of het een coalitie is die ook wat wil.”

‘Volstrekt opgewarmde prak’

Over de VVD heeft hij grote twijfels. „Het VVD-verkiezingsprogramma is volstrekt opgewarmde prak. Daar zat niets nieuw in. Yesilgöz is een beetje de weg kwijt. Mijn vraag aan de VVD is: is er nog een liberale broeder voor D66, of zijn ze een andere weg ingeslagen?”

Hij vervolgt: „Ze pleitte vorige week nog voor een rechts-liberaal kabinet waar ook de SGP en JA21 in zouden zitten. Ik probeer mij nog steeds te bedenken wat daar liberaal aan is. Voor vrouwen, homo’s en andere kwetsbare groepen die gewoon mee willen doen in dit land.”

Vlak voor verkiezingstijd rijst de vraag wat de grote thema’s zijn. De Nederlander kiest voor zichzelf, denkt Staal. Hij denkt dat mensen willen dat er iemand opkomt voor ‘hardwerkende Nederlanders’ met een modaal salaris. „De VVD roept wel dat ze daarvoor opkomen, maar dat doen ze helemaal niet. Iemand die hard werkt en een prima salaris heeft, valt overal buiten de boot. Daardoor is zijn leven veel duurder. Die wordt continu overgeslagen.”

