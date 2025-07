Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ritje door wasstraat resulteert vaak in autoschade, maar wie is in zo’n geval aansprakelijk?

Als je je auto door de wasstraat haalt, hoop je dat ‘ie er daarna nóg mooier uitkomt. Maar dat blijkt lang niet altijd het geval te zijn. Sterker nog: bij veel mensen gebeurt juist het tegenovergestelde. Bijna 20 procent van de automobilisten verlaat de wasstraat met autoschade, zo blijkt uit onderzoek van Autoverzekering.nl.

Bijna 1 op de 5 ondervraagden (19,3 procent) gaf aan dat hun voertuig weleens beschadigd is geraakt in de wasstraat. Lakschade of krassen blijken hierbij het meest voor te komen (9,6 procent), gevolgd door schade aan spiegels of ruitenwissers (5,4 procent). Andere vormen van schade die zijn gemeld, waren verloren antennes of accessoires (4,6 procent) en losgeraakte nummerplaten (2,2 procent). Daarnaast noemt 2,7 procent andere schadegevallen.

Gemiddelde schade

De kosten van de schade kan flink oplopen: het zou gaan om een gemiddelde van 500 euro. Met name elektrische spiegels kosten veel en dan zijn er ook nog montagekosten waar je rekening mee moet houden. Voor een flinke kras geldt hetzelfde: het herstellen van een kras kan een aantal uur in beslag nemen, waardoor je zomaar kan eindigen met een rekening van 500 euro.

Verbod op auto wassen

Hoewel het wassen van de auto met de hand een stuk goedkoper is, speelt gemak, snelheid en een voordelig abonnement bij veel automobilisten een rol in het kiezen voor een wasstraat. Daarnaast is het tegenwoordig in sommige gemeentes verboden om je auto op de straat wassen. Je auto door de wasstraat halen is ook nog eens beter voor het milieu. Reinigingsmiddelen die worden gebruikt in de wasstraat, komen namelijk niet in het riool terecht, omdat het water wordt gefilterd. Ook kunnen de moderne installaties het water hergebruiken, vaak wel tot 90 procent.

Wasstraat veroorzaakt regelmatig autoschade

De wasstraten blijken echter niet alleen maar voordelen te hebben. Want hoewel de techniek en borstels de afgelopen jaren zijn verbeterd, zijn toch niet alle voertuigen bestand tegen de mechanische onderdelen van een geautomatiseerd wasproces, vooral als onderdelen al wat los zitten of slijtage vertonen. Het kan dus zomaar gebeuren dat je auto met de nodige schade uit een wasstraat komt. In zo’n geval moet je (bijna) altijd zelf opdraaien voor de kosten. De wasstraat is zelden aansprakelijk voor de schade, tenzij je duidelijk kunt aantonen dat er iets mis is gegaan.

Wie is er aansprakelijk?

Als er bijvoorbeeld een borstel is losgeraakt die een kras heeft veroorzaakt op je auto én je hebt hier bewijs van in de vorm van een foto of video, dan kun je de wasstraat aansprakelijk stellen. Maar als je auto uit de wasstraat komt met een kras die er eerder niet op zat en je hebt geen idee wat de kras heeft veroorzaakt, wordt het lastig. Onjuiste of ontbrekende instructies kunnen er ook voor zorgen dat de wasstraat aansprakelijk is.

Je moet echter wel altijd zelf kunnen bewijzen dat de schade direct door de wasstraat komt. Kun je dat niet, dan zal je je eigen verzekering moeten raadplegen. Ben je allrisk verzekerd, dan kun je schade zoals krassen laten vergoeden. Toch is dit niet altijd verstandig, zo waarschuwt Jerry Poel, expert bij Autoverzekering.nl.

Schade claimen is niet altijd verstandig

„Het klinkt logisch om schade te claimen, maar bij kleine schades zoals een kras is dat vaak niet verstandig. Je raakt schadevrije jaren kwijt, hebt mogelijk een eigen risico en betaalt daarmee jarenlang een hogere premie. Voorkom liever de schade: een goede voorbereiding, zoals het inklappen van spiegels of verwijderen van losse accessoires, kan veel ellende voorkomen.”

