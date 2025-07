Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zomerse temperaturen maken opnieuw plaats voor wisselvallig weer, regenachtig weekend voor de boeg

Dat niets zo wisselvallig is als het weer in Nederland, blijkt maar weer. Na een aantal extreem hete dagen, gevolgd door pittige onweersbuien, kunnen we vandaag weer genieten van zomerse temperaturen. Maar niet voor lang: in het weekend wordt het namelijk een stuk kouder en we kunnen flink wat regen verwachten.

Vandaag is het nog heerlijk vertoeven: het is overal droog, het zonnetje laat zich volop zien en de temperaturen lopen op tot 26 graden in Limburg. Er is geen vuiltje aan de lucht, maar daar komt volgens Weeronline zaterdag verandering in.

Regenachtig weekend

In het zuiden en het oosten van het land wisselt het zonnetje zich af met wolken, maar elders in het land is het overwegend bewolkt en kan er ook regen vallen. Naarmate de dag vordert, wordt de bewolking overal dikker en komen er meer lichte buien voor. Mensen die in het zuidoosten wonen, hebben wat meer geluk, het blijft daar waarschijnlijk tot de avond droog en er zijn ook geregeld zonnige momenten. De temperaturen liggen zaterdag tussen de 18 en 23 graden, dus het is een stuk minder warm dan de afgelopen dagen.

Zondag kan het geen kwaad om een paraplu mee te nemen als je op pad gaat. Er valt flink wat regen en ook onweer is niet uitgesloten. Het is nog wat kouder dan zaterdag met maximumtemperaturen van 20 graden. In de westelijke kustregio’s breekt het zonnetje nog even door is het vaak droog. Landinwaarts verdwijnen de buien tijdens de nacht slechts tijdelijk. De minima liggen dan tussen 12 en 14 graden.

Zomerse temperaturen keren terug

Helaas zetten de regenbuien ook na het weekend nog door: het begin van de nieuwe week verloopt regenachtig en koel voor het jaar, met temperaturen die tussen 18 en 20 graden liggen. Ook kan het flink waaien, waardoor het nog koeler aanvoelt. Halverwege de week trekken de buien echter weer weg en krijgt het zonnetje weer meer ruimte. De temperaturen lopen weer op en we krijgen opnieuw te maken met heerlijk zomers weer.

