Postcode bepaalt je afvalrekening: kosten lopen uiteen van 14 tot 395 euro (!) per jaar

Een vuilniszak is overal in Nederland even groot, maar de hoogte van je afvalrekening, dát hangt sterk af van je postcode. Uit nieuw onderzoek van verpakkingsspecialist Profipack blijkt dat de afvalheffing in Nederland dit jaar varieert van 14 tot maar liefst 395 euro per huishouden.

Een verschil van ruim 380 euro en dat binnen hetzelfde land.

Ameland koploper, Maasdriel het voordeligst

Wie op Ameland woont, betaalt dit jaar de hoogste afvalheffing van Nederland: 395 euro per jaar. Ook op Schiermonnikoog (394 euro) en Vlieland (374 euro) zijn de tarieven fors. Dat heeft vooral te maken met logistiek, want op eilanden zijn afvalinzameling en verwerking duurder.

Aan de andere kant van het spectrum staat Maasdriel, waar inwoners slechts 14 euro per jaar kwijt zijn. Ook Nijmegen (23 euro) en Asten (66 euro) behoren tot de goedkoopste gemeenten.

Top 5 duurste gemeenten in 2025:

Ameland – 395 euro

Schiermonnikoog – 394 euro

Vlieland – 374 euro

Texel – 245 euro

Terschelling – 230 euro

Top 5 goedkoopste gemeenten in 2025:

Maasdriel – 14 euro

Nijmegen – 23 euro

Asten – 66 euro

Bladel – 72 euro

Aalten – 72 euro

Zelf scheiden voor een lagere afvalrekening, of niet?

In de meeste gemeenten (73 procent) moeten bewoners hun afval zelf scheiden. In grote steden zoals Amsterdam, Den Haag en Utrecht gebeurt dat machinaal achteraf. Dat is makkelijker voor de inwoner, maar vaak duurder.

Toch betekent zelf scheiden niet automatisch een lagere afvalrekening, want ook daarbij kunnen de kosten van afvalheffing flink uiteenlopen.

Milieu en frustratie

Naast kosten speelt ook het milieu een grote rol. Jaarlijks komt er naar schatting 50 miljoen kilo zwerfafval in de Nederlandse natuur terecht. Vooral plastic, glas en metaal blijven jarenlang liggen. Door afval beter te scheiden, kan die schade beperkt worden.

Maar de grote verschillen tussen de afvalrekeningen tussen gemeenten roepen frustratie op. Waarom betaal je in de ene gemeente bijna niks voor afvalheffing, en moet je ergens anders honderden euro’s neerleggen voor precies dezelfde vuilniszak?

