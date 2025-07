Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gaat EU leeftijdsslot op pornosites invoeren? Pornoactrice: ‘Kindjes van 8 herkennen mij op straat’

De Europese Commissie wil een leeftijdsslot invoeren voor pornosites, zodat mensen onder de 18 jaar daar geen toegang meer tot hebben. Het gebeurt nu nog te vaak, zegt Brussel, dat jonge kinderen op die websites belanden. Bij Nieuws van de Dag schuift een aantal experts aan, samen met pornoactrice Romy Indy. Zij heeft een opvallende anekdote over dit probleem.

‘Seksprofessor’ Daphne Gakes vindt zo’n leeftijdsslot geen goed idee. „Alles dat niet mag, wordt aantrekkelijk, zeker op zo’n jonge leeftijd. Het neemt ook de verantwoordelijkheid bij de volwassenen weg om het gesprek aan te gaan met kinderen”, zegt zij. Zij vindt het dus oké als kinderen op onderzoek uitgaan, mits er een „gezonde voorlichting aan ten grondslag ligt”. Wel vindt ze het schadelijk dat ‘vanilla sex‘ twee klikken verwijderd is van heftige beelden en fetisjen.

Moet er een leeftijdsslot komen op pornosites? EU vindt van wel

Pornoactrice Romy Indy is, in de woorden van presentator Art Rooijakkers, een „rising star” binnen de pornoindustrie. Ze is bijvoorbeeld genomineerd voor verschillende awards. Rooijakkers: „Word je weleens herkend op straat?” Romy Indy: „Ja, dat begint vanaf 8 jaar, denk ik. Dat ze mij herkennen van mijn werk. Ik heb weleens meegemaakt dat kinderen van 8 of 9 buiten roepen: ‘Pornstar’ of ‘pornoster’.”

Lale Gül, ook aanwezig in de studio, is wel benieuwd wat de actrice daarvan vindt. Het antwoord: „In het begin vond ik het best wel wennen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ze me kennen van andere programma’s.” Volgens Gül is het „een beetje SGP” om meteen álle porno te verbannen. „Je kunt ook normale dingen aanklikken en bekijken. Op mijn basisschool gebeurde dat ook en ik heb niet het idee dat wij een verpeste generatie zijn.”

Welke argumenten er nog meer zijn voor en tegen zo’n leeftijdsslot, zie je in de video hierboven.

