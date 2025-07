Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Politie waarschuwt voor Loterij-oplichters: ‘Gefeliciteerd, u heeft 15.000 euro gewonnen’

Wie droomt er nu niet van het winnen van de loterij? En precies daar blijken criminelen tegenwoordig op in te spelen. De politie waarschuwt dat er oplichters actief zijn die zich voordoen als medewerkers van de Nationale Postcode Loterij. Mensen denken verrast te worden met een mooi geldbedrag, maar raken juist hun geld kwijt.

In Twente kreeg iemand onlangs een bijzonder telefoontje. De man werd gebeld door een ‘medewerker van de Nationale Postcode Loterij‘ die vertelde dat hij maar liefst 15.000 euro had gewonnen. Er was echter ook een probleem: de medewerker gaf aan dat er een fout was gemaakt bij het overmaken van het geld, waardoor er slechts 1500 was overgemaakt.

Sluwe werkwijze van Loterij-oplichters

Het enige wat de winnaar hoefde te doen, was de 1500 euro terug over te maken. Als hij dit zou doen, zou hij daarna alsnog de 15.000 euro gestort krijgen. De man, die uiteraard door het dolle heen was vanwege de prijs, zag hier geen kwaad in. Toen hij zijn rekening checkte, leek het er namelijk op dat er inderdaad een bedrag van 1500 euro op zijn rekening was gestort. De man stortte daarom zonder aarzelen het bedrag naar het genoemde rekeningnummer, maar kreeg vervolgens nooit de 15.000 euro gestort.

Geen storting, maar reservering

Hij kwam er later achter dat hij helemaal geen medewerker van de Nationale Postcode Loterij had gesproken, maar een oplichter. Ook bleek er helemaal geen 1500 euro op zijn rekening gestort te zijn. Het ging om een reservering van dat bedrag, wat hij aanzag voor een storting. In plaats van een prijs van 15.000 euro verloor de man dus 1500 euro, die ook niet meer kon worden teruggehaald. Volgens de politie in de Hof van Twente gaat het om een nieuwe vorm van oplichting. Zij waarschuwen mensen om extra waakzaam te zijn de komende tijd. „Stort nooit geld op een andere rekening als iemand daarom vraagt. Bel bij twijfel altijd terug met het nummer van de organisatie dat zelf is opgezocht.”

Reacties