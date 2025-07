Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Politie waarschuwt voor extra inbraken met warm weer: ‘Wees hier extra alert op’

Met dit warme weer laten we onze deuren en ramen vaker openstaan en dat is voor inbrekers een uitgelezen kans om toe te slaan. De politie waarschuwt mensen dan ook om extra alert te zijn tijdens deze warme dagen. Maar waar moet je nu op letten? Hier wat tips voor mensen die deze zomer thuisblijven én voor mensen die op vakantie gaan.

Waar in de winter alles vaak potdicht zit, is dat in de zomer een ander verhaal. Mensen willen hun huis lekker laten doortochten en zetten daarom regelmatig hun ramen en deuren open. Vervolgens doen ze even een boodschapje en vergeten ze voor vertrek alles goed af te sluiten, waarna een inbreker zomaar kan toeslaan. Volgens politie Amstelland-Oost is het dan ook belangrijk deze zomer iets voorzichtiger te zijn. „Wat extra alertheid kan nooit kwaad”, aldus de politie.

Handige tips tegen inbraken

Maar waar moet je nu op letten deze zomer? Volgens de politie is het belangrijk om de volgende tips altijd op te volgen:

Sluit ramen en deuren goed af, ook als je thuis bent en bijvoorbeeld even gaat douchen. Draai de deur altijd op slot als je weggaat.

Sluit je achterdeur goed af en zorg voor verlichting in de tuin.

Leg laptops, tablets en andere kostbare spullen uit het zicht.

Snoei struiken rondom het huis, zodat buren en voorbijgangers zicht houden op de woning.

Verwijder ladders, containers of andere klimmiddelen in de buurt van je woning.

Voorzie schuifpuien van een speciaal slot.

Verstop huissleutels niet onder deurmatten of in bloempotten en hang geen adreslabels aan sleutelbossen.

Wat moet je doen bij een verdachte situatie? Ben je getuige van een verdachte situatie, zie je verdacht gedrag of een strafbaar feit gebeuren en is er direct hulp nodig? Meld dit bij de politie via 112. Probeer een locatie, signalement en andere bijzondere kenmerken van personen of kentekens van auto’s te onthouden en geef dit door aan de meldkamer. Als het niet dringend is, kun je de informatie ook doorgeven via 0900-8844.

Gehaaide methodes

Een andere reden dat inbrekers vaak toeslaan in de zomer, is dat veel mensen op vakantie zijn. Om te zien of iemand op vakantie is, hebben inbrekers gehaaide methodes. Zo leggen ze vaak een takje tussen de deur of schuiven ze de buitenmat tegen de voordeur aan. Als het takje op een later moment nog tussen de deur zit of de mat nog hetzelfde ligt, is dat voor inbrekers een signaal dat er niemand thuis is. Ook houden ze soms social media-accounts van mensen in de gaten, om zo te weten wanneer ze kunnen toeslaan. Veel mensen laten op hun social media weten dat ze op vakantie zijn en delen volop vakantiekiekjes, wat voor inbrekers een open uitnodiging is. Daarom is het verstandig om je vakantiekiekjes pas na je vakantie te delen.

Tips voor vakantiegangers

Daarnaast heeft de politie nog een aantal handige tips om de kans op een inbraak tijdens je vakantie aanzienlijk te verkleinen.

Sluit ramen en deuren voordat je op vakantie gaat en doe deze ook op slot.

Haal de sleutels uit je deur en berg ze goed op.

Zorg voor schemer-geschakelde verlichting bij de toegangsdeuren.

Installeer een slimme deurbel: zo kun je je huis ook vanaf je vakantiebestemming in de gaten houden.

Installeer tijdschakelaars zodat licht ’s avonds aangaat in de woonkamer en elders in huis.

Laat je gordijnen niet permanent dicht en haal planten niet weg van de vensterbank.

Laat in de achtertuin geen ladder of afvalcontainer staan als opstapje naar het balkon.

Berg kostbaarheden in een kluis op of geef deze in bewaring.

Snoei struiken in de voortuin zodat vanaf de straat de voordeur en ramen goed zichtbaar blijven.

Plaats een camera bij je woning.

Informeer je buren dat je weg bent en vraag ze om je post te verzamelen en je planten water te geven.

