Plassen op de kermis in Tilburg? Dat kan nu gratis dankzij de Dolle Mina’s

Alle openbare toiletten op de Tilburgse kermis zijn sinds vandaag gratis toegankelijk. Eerder moesten vrouwen en anderen die zittend plassen 1 euro betalen om gebruik te maken van de toiletvoorziening, terwijl de tientallen urinoirs die verspreid over het kermisterrein staan gratis waren.

Leden van de actiegroep Dolle Mina Tilburg voerden zaterdag actie tegen wat zij „plasdiscriminatie” noemden. „Mannen kunnen overal een plasje doen, en vrouwen moeten 1 euro betalen en ook nog in de rij staan”, zeiden ze tegen Omroep Brabant.

‘Iedereen gratis de pot op’

De Tilburgse wethouder Maarten van Asten, verantwoordelijk voor de kermis, reageerde zondag op sociale media dat het stadsbestuur signalen vanuit de stad serieus neemt. „Geen gezeik, iedereen gratis op de pot!” schrijft hij.

„In dit geval: we willen dat iedereen die gebruik wil maken van de extra gemeentelijke toiletvoorzieningen tijdens de kermis, dat zonder te betalen kan doen. Gelijke behandeling, ook als je je behoefte doet!”

Plassen buitenshuis grote uitdaging

Plassen buitenshuis tijdens evenementen zoals een kermis blijft voor veel vrouwen een uitdaging. Vooral op Koningsdag is het een obstakel waar veel vrouwen tegen aanlopen. Zo vindt ruim 70 procent van de Nederlandse vrouwen dat er te weinig wc’s zijn tijdens Koningsdag. 66 procent van alle Nederlanders deelde die mening, zo bleek uit een HEMA-onderzoek.

De warenhuisketen lanceerde daarom deze Koningsdag de campagne het HEMA Thuistoilet. Mensen werden opgeroepen om hun toilet tijdens Koningsdag open te stellen voor feestgangers met hoge nood.

Ongemakkelijke alternatieven

Want waar mannen bij gebrek aan een wc tijdens Koningsdag, hoewel strafbaar, nog vaak relatief eenvoudig een plekje vinden om te wildplassen, staan vrouwen vaak massaal in de rij. Voor sommigen leidt het gebrek aan wc’s er zelfs toe dat ze het hele feest liever helemaal overslaan: 21 procent van de Nederlandse vrouwen viert geen Koningsdag vanwege het gebrek aan toiletten.

Het tekort aan openbare toiletten dwingt veel vrouwen tot ongemakkelijke alternatieven. Ongeveer één op de drie vrouwen heeft tijdens Koningsdag weleens moeten wildplassen vanwege het gebrek aan wc’s. Voor een kleine groep eindigt de zoektocht naar een toilet in een nog pijnlijker scenario: 5 procent van de vrouwen heeft weleens in haar broek geplast tijdens Koningsdag. De zoektocht naar een wc of wachten in de rij duurde dan te lang. 60 procent van de Nederlanders vindt het oneerlijk dat er op de feestdag zo weinig toiletten voor vrouwen zijn.

