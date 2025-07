Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Heel Nederland op code geel: pittige buien op komst

Deze middag en avond krijgen we te maken met flink wat onweer. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land. Verwacht stevige buien, harde windstoten en kans op hagel.

In de ochtend lijkt er nog weinig aan de hand. De zon komt af en toe tevoorschijn, al vallen er hier en daar al wat lichte buitjes. Aan zee wordt het zo’n 23 graden, landinwaarts kan het kwik zelfs oplopen tot 27 graden. Maar die zomerse sfeer slaat later snel om.

Buien met onweer op komst

In de middag trekken vanuit het zuidwesten stevige buien over het land. Volgens het KNMI kunnen die buien flink uitpakken, met veel regen in korte tijd – lokaal meer dan 30 millimeter per uur – hagelstenen tot twee centimeter en windstoten tot 60 kilometer per uur.

De zwaarste buien worden verwacht in het oosten en noordoosten. De waarschuwing geldt tussen 15.00 en 22.00 uur. Daarna wordt het langzaam rustiger en in de nacht klaart het op.

Na het weekend blijft het wisselvallig

Ook de rest van de week blijft het weerbeeld wisselvallig. Morgenochtend start op veel plekken nog zonnig, maar vanuit Zeeland trekken al snel weer buien het land in. In de middag wordt het op meer plekken nat, met kans op onweer en hagel. Het wordt 22 tot 25 graden.

Dinsdag wordt een typische buiendag: zon, wolken, regen en misschien weer onweer. De temperatuur blijft steken rond de 23 graden. Woensdag koelt het iets af en valt er op meerdere plekken flink wat regen in korte tijd.

Iets droger richting het weekend

De rest van de week blijft het wisselvallig, maar er is ook goed nieuws: de buien worden iets minder talrijk en de zon laat zich wat vaker zien. Echt warm wordt het voorlopig niet. De temperatuur blijft hangen rond de 22 à 23 graden, mede door de aanhoudende westenwind.



Reacties