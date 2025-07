Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds meer pakketbezorgers gebeten door honden: welk risico lopen zij?

Een blaf aan de voordeur en dan ineens tanden in je arm: waar jij vaak met smart op je pakket wacht, is het voor bezorgers lang niet altijd feest aan de deur. Het aantal hondenbeten bij pakketbezorgers stijgt stevig. Bij DHL is het inmiddels het meest voorkomende bedrijfsongeval.

In totaal gaat het om honderden incidenten per jaar. Bij DHL alleen al waren er in 2023 liefst 109 bijtincidenten, tegenover 62 het jaar daarvoor. Dit jaar staat de teller al op 66. PostNL registreert jaarlijks zo’n 200 bijtincidenten, waarvan het grootste deel bij pakketbezorgers gebeurt. DPD, dat pas sinds vorig jaar cijfers bijhoudt, ziet ook een stijging.

Gebeten bij bezorging

Veel bezorgers worden gebeten als de voordeur opengaat of als ze het tuinpad oplopen. Meestal is er alleen geschrokken geblaf, maar in ruim zes gevallen per week bijt een hond daadwerkelijk toe. Soms met flinke gevolgen: van snijwonden tot plastische chirurgie. Een enkele keer worden bezorgers in hun gezicht of buik gebeten, met uitval, blijvende littekens of trauma als gevolg.

Bij DHL moesten vorig jaar bijna dertig medewerkers langer thuisblijven na een beet. In sommige gevallen was er zelfs sprake van blijvend letsel.

Waarom neemt het aantal bijtincidenten toe?

Volgens de bezorgbedrijven zijn er twee duidelijke oorzaken. Ten eerste is het aantal pakketbezorgingen sinds corona explosief gestegen. Hoe meer bezorgers aan de deur, hoe groter de kans op een incident.

Tegelijkertijd nam ook het aantal honden in huis fors toe tijdens de pandemie. Veel nieuwe baasjes hebben hun viervoeter niet goed gesocialiseerd of getraind. Daar merken de bezorgers nu de gevolgen van.

Wat doen de bezorgbedrijven?

De drie grote bezorgdiensten, PostNL (dat trouwens ook vecht tegen het verdwijnen van de brievenbus en het beroep van de postbode), DHL en DPD, zetten volop in op preventie. Denk aan hondentrainingen voor medewerkers, speciale schoenen met bijtbestendig leer en waarschuwingen in apps of roosters over huizen met agressieve honden. Ook worden hondenkoekjes gebruikt als afleidingsmanoeuvre.

Daarnaast wordt gewerkt aan bewustwording bij klanten. Bij DHL zien klanten in de app hoeveel medewerkers dit jaar al zijn gebeten. PostNL stuurt nieuwsbrieven en werkt aan een campagne die hondenbezitters oproept hun hond binnen te houden tijdens bezorgmomenten.

In ernstige gevallen worden er zelfs stappen gezet richting de klant: wie hun hond een bezorger laat bijten, krijgt zijn pakketten voortaan niet meer thuisbezorgd, maar moet ze zelf afhalen.

Welk risico lopen pakketbezorgers?

Een hondenbeet kan serieuze gevolgen hebben. Behalve diepe snijwonden kunnen er zenuwen en spieren beschadigd raken. In het gezicht of de buik kan dat blijvend letsel geven. Ook infecties, zoals tetanus of bacteriële ontstekingen, komen regelmatig voor, zeker als de wond niet goed schoongemaakt wordt.

Een tetanusinfectie kan spierkrampen, moeite met slikken en in ernstige gevallen zelfs ademhalingsproblemen veroorzaken. Zonder behandeling kan het dodelijk zijn. Bacteriële infecties kunnen leiden tot zwellingen, koorts en in sommige gevallen bloedvergiftiging. Snel medisch ingrijpen is dus absoluut nodig.

Wat moet je doen als je gebeten wordt door een hond?

Volgens Thuisarts.nl is het belangrijk om na een hondenbeet direct actie te ondernemen. Spoel de wond meteen goed uit met lauw kraanwater, het liefst onder de kraan of in de douche. Dat verkleint de kans op een infectie. Daarna is het belangrijk om dezelfde dag nog contact op te nemen met de huisarts. Die beoordeelt of de wond geplakt of gehecht moet worden, of er schade is aan pezen of zenuwen, en of er medicijnen nodig zijn, zoals antibiotica tegen ontstekingen.

Ook wordt gekeken of je een tetanusprik nodig hebt. Dat is meestal het geval als je laatste prik meer dan tien jaar geleden was, of als je nooit eerder bent ingeënt. Soms volgt een doorverwijzing naar het ziekenhuis, bijvoorbeeld bij diepe wonden of bijtwonden in het gezicht. Controleer de dagen erna goed op tekenen van infectie, zoals zwelling, roodheid, pus of koorts. Bij twijfel: altijd terug naar de arts.

