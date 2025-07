Steeds meer doden na overstromingen Texas, nog kinderen vermist

In de Amerikaanse staat Texas is het dodental door overstromingen tot afgelopen nacht Nederlandse tijd opgelopen tot 78. In de regio Kerr County kwamen 68 mensen om het leven, onder wie 28 kinderen.

Dat zei politiekorpschef Larry Leitha in Texas. Elders in de staat vielen tien doden, liet gouverneur Greg Abbott eerder weten. Hij specificeerde niet om hoeveel kinderen het ging. Er worden nog 41 mensen vermist, waaronder kinderen.

In de video hierboven zie je beelden van de enorme overstromingen in Texas.

Good morning. Please keep Texas in your prayers—especially the flood victims, the missing, their families, and the first responders searching for them.

Tragedy in Texas: Flash floods along the Guadalupe River have taken 13 lives. 23 young Christian girls from Camp Mystic are… pic.twitter.com/nH5QJz9Mc6

— ꜱǫʏʟᴀʀᴋ (@Kralyqs) July 5, 2025