Ophef over ouderenzorg: ‘Zo ga je niet met deze mensen om’

Vergrijzing is een groeiend probleem in Nederland. Een groter deel van de populatie wordt ouder en deze mensen hebben zorg nodig. Maar er is een nijpend personeelstekort en de werknemers die er wél zijn, hebben niet altijd genoeg tijd voor individuele cliënten. Nieuws van de Dag ging op dit probleem in.

Na het vertrek van de PVV uit het kabinet, zijn sommige portefeuilles herverdeeld. Nicki Pouw-Verweij (BBB) is inmiddels drie weken aan de slag als staatssecretaris voor onder andere de ouderenzorg. Ze wordt meteen in het diepe gegooid, want naast een personeelstekort in verzorgingstehuizen, is ook de wijkzorg overbelast en werken mantelzorgers vaak meer dan ze kunnen.

Toekomst van de ouderenzorg

Deze week wordt er een handtekening gezet onder een belangrijke overeenkomst over de toekomst van de ouderenzorg. Er zijn ruim 130.000 extra zorgmedewerkers nodig, maar hen binnenhalen zal een flinke klus worden. Gisteren berichtte Metro al dat er een aantal scenario’s zijn over de groei van Nederland, en in al die scenario’s stijgen zowel het aantal 65-plussers, als het aantal 80-plussers. Pouw-Verweij: „Het is vooral de administratieve rondslomp die voor veel zorgmedewerkers roet in het eten gooit. Ik heb ze gesproken, en ze zeiden: ‘Wat extra geld aan het eind van de maand is prima, maar ik wil vooral zorg kunnen leveren, in plaats van zitten tikken achter m’n computer’.”

Jan Slagter – ook aanwezig bij de uitzending – noemt dat er „al járen wordt gesproken over minder papierwerk, maar het gebeurt niet”. Hij, en de staatssecretaris ook, noemt ‘ouderenhuisvesting’ als mogelijke oplossing. Slagter: „De verzorgingstehuizen waren verschrikkelijke gebouwen, maar ouderen konden er wel samen wonen, enigszins zelfstandig, en samen eten als ze dat willen. Het idee is nu dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar je kunt in Nederland drie maanden lang dood in je appartement liggen, voordat er iemand komt kijken.” In de video hierboven hoor je meer over de geopperde oplossingen voor de ouderenzorg.

