(Onterechte) onrust bij 200 gemeenten om verdachte poederbrieven – wat is miltvuur en waarom is het gevaarlijk?

Bijna 200 gemeenten in Nederland zijn vandaag opgeschrikt door verdachte poederbrieven. Later bleek het te gaan om een reclamestunt. Het bevatte geen gevaarlijke stof, maar meel en een recept voor koekjes. Maar wat is miltvuur of antrax – de reden dat er snel alarm wordt geslagen – eigenlijk?

Een ‘poederbrief‘ is een term die vaak wordt gebruikt als een instantie een verdachte brief krijgt met wit poeder erin. Daar kan mogelijk de gevaarlijke stof antrax in zitten. Na onderzoek bleek het in dit geval gelukkig te gaan om een onschuldige marketingactie van een horecabedrijf. De brieven bevatten meel en een koekjesrecept.

Ontruiming van gemeentehuis

De gemeente Tynaarlo in Drenthe was een van de eerste ontvangers van de brief. Dankzij een waarschuwing van een andere gemeente kon de brief snel worden gelokaliseerd. Uit voorzorg werd het betreffende deel van het gemeentehuis tijdelijk ontruimd en werd de brief ongeopend aan de politie overgedragen. Medewerkers reageerden geschrokken, maar er raakte niemand gewond.

Ook op andere plekken in het land leidde de actie tot flinke onrust. In Nijmegen werd het Stadswinkel-gebouw tijdelijk ontruimd nadat daar ook een verdachte brief werd aangetroffen. De inhoud bleek achteraf niet gevaarlijk, maar de maatregel werd genomen uit voorzorg.

De brieven blijken afkomstig van conferentiehotel Villa Heidebad uit Epe. Het hotel zegt dat ze er totaal geen rekening mee heeft gehouden dat de brieven konden worden opgevat als ‘poederbrieven’. „Het was slechts een bedankenvelop, met een recept van een koekje dat wij hier serveren in ons hotel”, zegt eigenaar Bjarne Pechler van het conferentieoord tegenover het AD.

Wat is miltvuur en waarom zijn poederbrieven zo gevaarlijk?

In echte poederbrieven zit een schadelijke stof. In het verleden werden er brieven gestuurd met sporen van miltvuur. Miltvuur of antrax, is een ernstige infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Bacillus anthracis. Deze bacterie kan in de vorm van poederachtige sporen voorkomen, die zeer lang in de omgeving kunnen overleven. Als iemand deze sporen inademt, inslikt of via een wond binnenkrijgt, kan dat leiden tot levensgevaarlijke infecties. De bacterie kan van dier op mens overgaan, het is een zogeheten zoönose.

Vooral bij de ‘inademvariant’ van miltvuur kunnen slachtoffers al binnen 24 uur ernstig ziek worden en zelfs overlijden als er geen snelle medische behandeling volgt. Soms overlijden mensen die de stof inademen zelfs als ze behandeld zijn. Dat maakt verdachte poederbrieven zo gevaarlijk. De inhoud is onbekend, het risico is te groot om zo’n brief zomaar te negeren. Vandaar ook dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen bij het ontvangen van zo’n brief. Iedereen staat op scherp.

Miltvuur komt voor in verschillende ‘soorten’, bijvoorbeeld als je het inademt, inneemt (via besmet vlees), of het op je huid terechtkomt. Enkele symptomen kunnen zijn:

Griepachtige symptomen zoals koorts, spierpijn, lichte hoest;

Vermoeidheid;

Kortademigheid;

Bloed ophoesten;

Misselijkheid;

Buikpijn;

Bloederige diarree;

Als miltvuur alleen op je huid terechtkomt, merk je een jeukend, pijnloos bultje, dat daarna een zwarte, kortstachtige zweer wordt. Rondom het plekje kun je kleine rode blaasjes opmerken

Wat gebeurt er bij het ontvangen van een poederbrief?

Hoe gaat het eigenlijk in z’n werk, als een bedrijf of organisatie een poederbrief ontvangt? Bij het openen van een verdachte brief volgen gemeenten en instellingen strikte veiligheidsprotocollen. De brief wordt direct apart gelegd en de ruimte waar deze zich bevindt, wordt afgesloten. Iedereen die ter plaatse is, moet daar blijven om verspreiding van eventuele gevaarlijke stoffen te voorkomen.

Hulpdiensten zoals politie, brandweer en gespecialiseerde CBRN-teams (voor chemische, biologische en radiologische risico’s) worden ingeschakeld. Soms wordt een deel van het gebouw ontruimd, en betrokkenen kunnen tijdelijk in quarantaine geplaatst worden. Het poeder wordt vervolgens onderzocht in een laboratorium. Als het onschadelijk blijkt, zoals in dit geval, wordt de situatie weer vrijgegeven. Toch leidt elke melding tot serieuze inzet van hulpdiensten en tijdelijke onrust. Gevoelens van angst, maar ook forse maatschappelijke kosten.

Waarschuwing voor toekomstige acties

Hoewel het ging om een onschuldige marketingactie, roept het incident vragen op over de verantwoordelijkheid van bedrijven bij dit soort campagnes. Het versturen van onbekende stoffen, zelfs als ze onschuldig zijn, kan leiden tot angst, de verstoring van de openbare orde en onnodige inzet van hulpdiensten. Gemeenten roepen op tot meer bewustzijn en zorgvuldigheid.

