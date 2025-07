Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Online gokken groeit het hardst onder minderjarigen, vaak via illegale goksites

Het aantal Nederlanders dat gokt, is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen. De grootste groei zit bij jongeren van 16 en 17 jaar, blijkt uit onderzoek van Ipsos I&O in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Deze groep mag officieel helemaal niet gokken, maar doet dat steeds vaker online.

Het onderzoek laat zien dat ook het aandeel risicovolle gokkers onder online spelers flink hoger ligt dan gemiddeld. En veel mensen weten niet eens of ze op een legale site spelen.

Meer gokkers, vooral online

In 2025 zegt 69 procent van de Nederlanders in het afgelopen jaar aan een kansspel te hebben deelgenomen. Dat was in 2024 nog 65 procent. Vooral loterijen blijven populair, maar ook het online gokken zit flink in de lift: het aantal mensen dat online gokt is gestegen van 10 naar 12 procent.

De grootste stijging vond plaats onder jongeren van 16 en 17 jaar. In die leeftijdsgroep steeg het aandeel online gokkers van 12 naar 20 procent. Officieel mogen zij door de identificatieplicht niet gokken, maar in de praktijk gebruiken jongeren soms accounts van anderen of wijken ze uit naar illegale goksites.

Illegaal gokken extra risicovol

Het merendeel van de gokkers valt volgens het onderzoek in de categorie niet-problematisch (87 procent). Maar bij online gokkers ligt dat percentage lager. Daar wordt 20 procent gezien als gematigd- of hoogrisico-gokker. Bij mensen die (ook) op illegale sites spelen, loopt dat op tot 54 procent.

Vooral die laatste groep vormt dus een zorgpunt, omdat illegale aanbieders zich niet aan Nederlandse regels en toezicht hoeven te houden. Bijvoorbeeld door geen leeftijdscontrole uit te voeren of geen waarschuwingen te geven bij risicovol speelgedrag. Tegelijkertijd zegt een kwart van de online spelers niet te weten of ze legaal of illegaal gokken. Dat was vorig jaar ook zo.

Hulp bij probleemgedrag niet vanzelfsprekend

Online gokbedrijven zijn verplicht om spelers te waarschuwen bij risicovol gedrag. Dat kan via pop-ups, waarschuwingen of door te wijzen op het Cruks-register, waarin mensen zichzelf kunnen laten uitsluiten van kansspelen. Maar dat gebeurt nog beperkt.

Slechts 46 procent van de online spelers zegt afgelopen jaar een waarschuwing te hebben ontvangen over verslavingsrisico’s. Eén op de vier kreeg tijdens het spelen een pop-up met informatie over het eigen speelgedrag. Andere vormen van hulp of interventie worden nog veel minder ingezet.

En nu?

Hoewel de meeste Nederlanders verantwoord met gokken omgaan, wijst het onderzoek op risico’s bij online kansspelen, vooral voor jongeren en gebruikers van illegale platforms. De grens tussen legaal en illegaal blijkt vaag, en hulp komt lang niet altijd op tijd.

Met de nieuwe cijfers wil de overheid beter kunnen monitoren wat er nodig is in het kansspelbeleid. En dat is niet overbodig: online gokken is makkelijker dan ooit, zelfs voor wie er nog helemaal niet aan zou mogen meedoen.

