Ondernemer met leaseauto vaker op de bon geslingerd

Meer dan de helft van de Nederlandse ondernemers krijgt elk jaar één of meerdere verkeersboetes. Wie in een leaseauto rijdt, is vaker de klos.

Dat blijkt uit een onderzoek van Autokan.nl onder duizend ondernemers en zelfstandigen.

Ondernemers met leaseauto gevoelig voor boetes

Vooral ondernemers met een leaseauto lijken gevoelig voor boetes. Zo geeft 55 procent aan jaarlijks één tot twee keer te worden beboet. Bijna een kwart (24 procent) krijgt zelfs drie tot vijf boetes per jaar. Onder ondernemers met een privéauto ligt dat percentage op slechts 8 procent.

Een van de oorzaken is de toenemende voorkeur voor grote, snelle auto’s. Ook wel ‘autobesitas’ genoemd. Leasewagens zijn vaak krachtiger en ruimer dan gemiddeld, wat de kans op snelheidsovertredingen vergroot. En dat is precies de meest uitgedeelde boete in Nederland. Bovendien zijn grotere auto’s lastiger te parkeren en hebben ze een langere remafstand, wat ook vaker leidt tot fouten in het verkeer.

Technologie speelt een rol

Ook technologie speelt een rol. Hulpsystemen zoals adaptive cruise control en lane assist worden steeds populairder: 30 procent van de ondernemers noemt cruise control onmisbaar, en 13 procent zegt niet meer zonder rijstrookassistentie te willen rijden.

Maar daar schuilt ook een risico. Wie te veel vertrouwt op techniek, wordt zelf minder scherp achter het stuur. Eerder onderzoek toont aan dat dit het risico op ongelukken en overtredingen juist kan vergroten.

Bouw en horeca

Vooral ondernemers in sectoren zoals de bouw en horeca zijn vaker de klos. Driekwart van hen zegt meer dan eens per jaar te hard te rijden. Meer dan één op de vijf (21 procent) ontvangt zelfs drie tot vijf boetes per jaar. Dat komt deels door de vele kilometers die ze maken, maar ook door werkdruk en lange dagen. Veiligheid raakt dan al snel op de achtergrond.

Opvallend is dat ondernemers zelf wel degelijk vinden dat verkeersveiligheid meer aandacht verdient: 59 procent pleit voor meer bewustwording. Toch nemen ze zelden zelf maatregelen om hun rijgedrag te verbeteren. Volgens Autokan.nl is er werk aan de winkel voor overheid, leasemaatschappijen én ondernemers zelf. „Regels zijn belangrijk, maar bewustwording en slimme technologie die goed rijgedrag stimuleert, zijn minstens zo cruciaal”, zegt Henk Bakker, Head of Marketing bij Autokan.

